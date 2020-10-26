桃園4歲女童遭「乾爸」痛毆　滿臉瘀青進加護...生父說話了

▲桃園4歲女童遭乾爸虐傷住進加護病房，生父也難過表示希望將孩子帶回身邊照顧。（圖／翻攝桃園爆報）

記者黃宥寧／綜合報導

桃園一位許姓母親日前將4歲女兒託給閨蜜照顧，怎料閨蜜男友、也是女童乾爸竟酒後動粗，將女童揍到小小臉龐滿是瘀青，目前在加護病房觀察。據了解女童父母並沒結婚，但同居時生了2個女兒，分居後爸爸帶著小女兒，媽媽則是帶這次遭毆打的4歲大女兒，爸爸向社會局反應，希望等大女兒康復後接回家照顧。

警方指出，閨蜜害怕遭男友暴力相向，22日報案請警方陪同回租屋處拿東西，結果員警發現屋內女童渾身是傷，立即通報社會局介入，並將女童送醫救治。院方擔心女童腦震盪，目前安排住進加護病房觀察，所幸女童無生命危險，才讓整起虐童事件爆發。

女童伯父得悉後相當憤怒，在臉書 PO文「王八蛋」痛批，「我們家的孩子是生來讓你打的嗎」，一個好好的女孩被你打到住加護病房全身是傷。女童大伯和姑姑憤怒表示，孩子頭部被打到住加護病房，形同蓄意謀殺，他們十分心痛，無法原諒，根本人渣！

▲▼桃園4歲女童遭閨蜜男友也是女童乾爸虐傷，生母表示相當憤怒也指出閨蜜也遭打。（圖／翻攝桃園爆報）

女童生父蕭先生透過《ETtoday新聞雲》受訪時低調表示，他與女童母親相差11歲（父親72年次、母親83年次），當初沒有結婚僅同居，生下了兩個女兒，2年前分開，大女兒監護權歸媽媽，2歲小女兒則是由他監護。

女童父親表示，2年前分開後，今年初女童媽媽也另結交新男友，這次會發生如此痛心事件，令他相當難過，他也表示事發當天警察局與社會局都在現場，社會局方面則希望將大女兒帶回家照顧。

對此女童的伯父則是在個人臉書留言表示：「謝謝各界的關心及各位記者大哥大姊的幫忙，在此代表全家向各位說聲謝謝！該讓洪先生（施虐乾爸）承受的我們都做了，後續就讓司法去判決，我們不希望見到引發出來的社會事件造成任何一方的困擾，讓事件早日平息，讓妹妹早日回到過去純真的日子，感謝大家。」