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川普沉默16小時首發聲！推特連發「驚現1線索」　陸媒：心虛了

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▲▼川普敗選，被記者拍到似乎哭喪著臉 。（圖／路透）

▲川普從高爾夫球場返回白宮，被拍到神情黯然。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒宣布拜登當選，各國元首恭賀新科正副總統之際，川普8日在推特上發布貼文，表示自己得到7100萬票是歷屆總統尋求連任所獲得的最高票數，之後便沉寂將近一天，直到16個小時後才再度發聲，不過連續發出的推文中，幾乎每一則都是引述他人說法。中國官媒《環球時報》判斷，川普的作法是因為心虛了，想藉他人之言支持自己不願承認敗選的正當性。

川普於8日上午5點54分發推，「7100萬張合法選票。史上在任總統最多票！」當時多家美媒已率先報導拜登拿下內華達州與賓州，一舉跨越270張選票門檻成為第46任美國總統，而他的票數超過7500萬票，是美國歷史上第一人。

隨後川普在維吉尼亞州自家高爾夫球場的畫面流出，他雖然與球友在打著最愛的小白球，但臉上神情凝重，之後乘車回白宮時也被拍到哭喪著臉，這中間他的推特無消無息。拜登與賀錦麗於台灣時間8日上午發表當選感言，支持者在台下與街上瘋狂按喇叭與歡呼慶祝，街頭到處是跳舞的人們與「你被開除了」（You're Fired！）標語，場景宛如連續數天的嘉年華。

直到8日晚間9點38分，時隔16小時後，川普才再次發文，但內容全為引述他人說法，而且8則中有6則被推特官方標註「爭議發言」或附上「事實查核」連結。

川普第一則推文節錄律師特爾利（JonathanTurley），「我們這個國家有選舉出問題的歷史」，並宣稱賓州和密西根的底特律都有選舉問題，而且足以影響大選結果。賓州與密西根州起先都是紅色（共和黨），最終變天成為藍色（民主黨），由拜登拿下。

另一篇川普的推文，則引述美國共和黨眾議院前發言人金里奇（Newt Gingrich），「我們相信這些人全都是小偷」，「大城市機器已經腐敗。這場選舉是被偷走的。」文中接著以出於難以相信拜登選票竟會高過歐巴馬的原因，就判定這明顯是一場被偷走的選舉，「重點是，他們偷走了他們要的。」

川普的推文每則至少都在20萬讚以上，轉貼數也高於3萬，顯示相信川普不該承認敗選的大有人在，或這件事仍在人們討論的興頭上。川普較新的一則推文也以貶抑稱呼主流媒體「Lamestream Media」，並質問從何時起Lamestream Media可以自行宣布誰當選下任總統，「過去2個禮拜我們學到了很多！」而此番論調也早已被許多支持川普的人說過。

中國官媒《環球時報》分析指稱，川普在沉寂16小時後首發聲，說的卻全部都是別人的話，顯示雖然現階段他還不願承認敗選，但已經透露出心虛。

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