川普沉默16小時首發聲！推特連發「驚現1線索」　陸媒：心虛了

▲川普從高爾夫球場返回白宮,被拍到神情黯然。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美媒宣布拜登當選,各國元首恭賀新科正副總統之際,川普8日在推特上發布貼文,表示自己得到7100萬票是歷屆總統尋求連任所獲得的最高票數,之後便沉寂將近一天,直到16個小時後才再度發聲,不過連續發出的推文中,幾乎每一則都是引述他人說法。中國官媒《環球時報》判斷,川普的作法是因為心虛了,想藉他人之言支持自己不願承認敗選的正當性。

川普於8日上午5點54分發推,「7100萬張合法選票。史上在任總統最多票!」當時多家美媒已率先報導拜登拿下內華達州與賓州,一舉跨越270張選票門檻成為第46任美國總統,而他的票數超過7500萬票,是美國歷史上第一人。

隨後川普在維吉尼亞州自家高爾夫球場的畫面流出,他雖然與球友在打著最愛的小白球,但臉上神情凝重,之後乘車回白宮時也被拍到哭喪著臉,這中間他的推特無消無息。拜登與賀錦麗於台灣時間8日上午發表當選感言,支持者在台下與街上瘋狂按喇叭與歡呼慶祝,街頭到處是跳舞的人們與「你被開除了」(You're Fired!)標語,場景宛如連續數天的嘉年華。

直到8日晚間9點38分,時隔16小時後,川普才再次發文,但內容全為引述他人說法,而且8則中有6則被推特官方標註「爭議發言」或附上「事實查核」連結。

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a...