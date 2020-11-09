「美國不想再當世界警察」　分析家：歐洲人不應抱有任何幻想

▲拜登即將上任美國第46屆總統，但無法全盤推翻川普執政時期的全球態度，美國撤軍各地也早已有跡可循。（圖／路透）

文／中央社布魯塞爾8日綜合外電報導

歐洲領袖及分析家指出，美國民主黨總統候選人拜登執政後，歐盟將再次擁有合作的美國夥伴，但歐洲人不應抱有任何幻想，美國將不再是全球警察，亦不再是北約的巨大保護者。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在恭賀拜登（Joe Biden）勝選的推文中表示：「這是美國及歐洲的偉大日子，我們期待與（美國）新政府合作，重建我們的夥伴關係。」

但前歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）早些時候做出一貫的直率評估，他說：「拜登不會一夜間改變華府對國際問題的態度，因為他無法這麼做。」

法國智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）主管麥雅爾（Sebastian Maillard）則警告：「歐洲人必須學習在沒有美國領導全球的情況下生活。」

德國政治學家凱姆（Markus Kaim）同意上述說法，他說：「在可預見的未來，美國將全心聚焦於自家事務。」

冷戰後數十年間，美國曾是西方世界的警長，在世界各地展現軍力，上述評論道出對昔日情景將不復見的預期。

儘管美國仍在不同地區維持航空母艦打擊群，以及在歐洲、韓國、日本、阿富汗及巴林等地設有基地，但美國持續從衝突區域撤軍。

美國撤軍趨勢是從前總統歐巴馬開始，在現任總統川普主政時期加劇。更值得注意的是，美國過去20年內已將大部分軍事重心從歐洲轉移到亞洲。

義大利智庫國際事務研究院（Istituto Affari Internazionali, IAI）主管托西（Nathalie Tocci）說：「我們正見證美國帝國主義結束，美國不再想當世界警察。」