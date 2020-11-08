「我發燒有接觸大陸回台友人」　宜蘭男打119亂報下場慘

▲宜蘭一男子搞新冠肺炎接觸烏龍案，宜蘭衛生局不排除用《傳染病防治法》開罰男子。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭8日發生新冠肺炎接觸發燒烏龍案，宜蘭五結鄉一男子8日打119說7日接觸從大陸回台一友人後，現在他人發燒請求送醫，救護人員如臨大敵穿戴防護衣應戰，結果男子全是胡扯，宜蘭衛生局不排除用《傳染病防治法》開罰男子。

有關宜蘭誤報新冠肺炎接觸發燒烏龍案，宜蘭衛生局表示，經派員查證五結鄉這名男子，沒有出國紀錄，更沒有發燒，也說不清楚大陸回台友人是誰，健保卡也沒註記。

而且據了解，這名男子常常叫救護車，目前沒有任何上呼吸道感染的症狀，因此不排除用《傳染病防治法》開罰。

宜蘭消防局指出，8日這名男子報案說有咳嗽流鼻涕、發燒，救護人員聽到發燒 馬上追問男子的出國等相關旅遊史及生病史、接觸史，男子只說7日有跟一個從大陸回來友人接觸，男子講完後，救護人員如臨大敵穿戴防護衣應戰，結果男子沒發燒。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►南方澳55年來最大地震魚現身！台東芮氏規模5.4 牠游進定置場

►四輪瘋狗畫面曝！羅東街頭失心狂駕...急右切再左切最後大逆向

►快訊／前女友被帶上床！醋男衝旅店「5打1」 他逃出求救仍慘死

►全新小黑瓶砍價近2000元！加大版3511元到手 鐵粉：搶定了！

►聽Podcast #我在案發現場