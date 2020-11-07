快訊／宜蘭4.3極淺層地震！台鐵「宜蘭=和平」雙向延誤

記者柯振中／綜合報導
受到7日晚間8點01分發生的地震影響，台鐵宜蘭到和平區間各班次北上、南下列車延誤，預計回復時間為晚間9點30分。
宜蘭縣外海7日晚間發生芮氏規模4.3的地震，震源深度8.4公里，屬於極淺層地震，其中宜蘭縣最大震度4級、花蓮縣最大震度3級、新北市最大震度2級、新竹縣最大震度2級、桃園市最大震度1級、台中市最大震度1級、苗栗縣最大震度1級。受到地震影響，台鐵7日晚間宣布，宜蘭到和平區間各班次北上、南下列車延誤，預計回復時間為晚間9點30分。
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記者柯振中／綜合報導
受到7日晚間8點01分發生的地震影響，台鐵宜蘭到和平區間各班次北上、南下列車延誤，預計回復時間為晚間9點30分。
宜蘭縣外海7日晚間發生芮氏規模4.3的地震，震源深度8.4公里，屬於極淺層地震，其中宜蘭縣最大震度4級、花蓮縣最大震度3級、新北市最大震度2級、新竹縣最大震度2級、桃園市最大震度1級、台中市最大震度1級、苗栗縣最大震度1級。受到地震影響，台鐵7日晚間宣布，宜蘭到和平區間各班次北上、南下列車延誤，預計回復時間為晚間9點30分。
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