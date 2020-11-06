四輪瘋狗畫面曝！羅東街頭失心狂駕...急右切再左切最後大逆向

記者游芳男／宜蘭報導

5日晚宜蘭上演令人傻眼開車景像，一輛白色轎車在羅東鎮光榮路上，未打方向燈任意變換車道，且未讓直行車先行就切入車道，最後更扯直接來個大逆向。網說：「夭壽！四輪瘋狗欸」。警方已通知車主到案說明並將依法開單舉發。

▲▼一輛白車（紅圈處）5日在宜蘭大街急右切再左切，最後更扯直接大逆向引發熱議。（圖／擷取自《爆料公社二社》，下同）

網在《爆料公社二社》PO說：「危險駕駛，右切未禮讓直行車，變換車道又不打方向燈，最後更扯直接來個大逆向.....」；引發網熱議：「夭壽！四輪瘋狗欸」、「靠，真他媽的扯」、「想死不要害別人」、「最後面逆向，毒駕？酒駕？」、「總之就是…神經病！」…

羅東警分局表示，檢視影片，自色轎車任意變換車道且未打方向燈及未讓直行車先行，將通知車主到案說明釐清並依法開單舉發。至於任意變換車道且未打方向燈違規部分可罰1200元至3600元，未讓直行車先行部分是罰600元至1800元，逆向行駛是600元至1800元，而逆向行駛可能會造成重大事故發生。

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