快訊／前女友被帶上床！醋男衝旅店「5打1」　他逃出求救仍慘死

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭發生情殺命案，林姓男子被認為橫刀奪愛，女友前楊姓男友共5人，3日到林男住宿旅社大廳內與林男發生口角，楊男等人進而以椅子木條等物圍毆林男成傷，負傷的林男跑到附近85℃向友人告知被打，友人將林男送醫，林男在醫院失去意識，轉送途中猝死，楊男等人24小時被逮，並被依傷害致死罪送辦。另，死者詳細死因尚待檢察官相驗釐清。

宜蘭分局3日上午接獲醫院報案，稱1名中年男子身體不適，並於轉院途中死亡。經調查是40歲林姓男子3日3時許，在宜蘭市某旅社遭多名男子毆打成傷猝死。

宜警經查訪目擊者及調閱監視器，並根據死者友人轉述說死者疑與女子發生感情糾紛，楊姓及另4名男子獲悉後心生不滿前來尋釁，過程中在旅社大廳發生口角並爆發肢體衝突，死者負傷步出旅社自行送醫，在轉院過程中不治身亡。

宜蘭分局獲報後立即成立專案小組，迅速掌握涉案犯嫌資料，並於1日內陸續將涉案主嫌楊男等5人查緝到案，全案依傷害致死罪將楊男共5人移送宜蘭地檢署偵辦。

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