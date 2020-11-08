拜登勝選　游錫堃：美國會重視台灣，不管哪黨執政都一樣

▲美國大選拜登勝選，立法院長游錫堃8日在宜蘭表示，不擔心台美關係受影響。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

親台的美國總統川普落選，台美關係是否受影響引發關注，立法院長游錫堃8日在宜蘭表示，美國維護國家利益會重視台灣，不管美國哪一黨執政，都是一樣。

立法院長游錫堃，8日上午參加健大和助聽器工廠於竹科宜蘭科學園區動土興建活動時，受訪表示，「站在台灣的國家利益看美國總統大選，不管是哪個黨派，及朝野各政黨國會的全體議員，以及美國的民意，都對台灣很友善，我們感到非常高興。至於美國選擇哪一位當總統，我們要尊重美國人民的選擇。」

有關比較親台美國總統川普落選，會不會擔心台美關係受影響？游錫堃說，「請大家看，從台灣旅行法通過及後來台北法案通過，今（2020）年的3月26日台北法案通過的時候，在美國眾議院415票比0，且在美國參議院時候是無異議通過，我們可以看得出來，美國的朝野兩黨對台灣都非常友善，除了美國朝野兩黨，還有國會及民意也對我們非常的友善。」

「所以我們非常珍惜與美國的關係，美國人民跟所有的政治人物，對台灣的這份情誼，美國總統由誰來當，這個是民主政治，我們要尊重美國人民的選擇，而且不擔心台美關係受影響。因為台灣在印太戰略的地位非常重要，台灣的安全與否，已經跟美國的國家利益有很大的重疊，所以美國為維護他自己的國家利益，美國會重視台灣，不管哪一黨執政，都是一樣。」

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