江啟臣推特祝賀拜登當選：盼未來加強中華民國和拜登政府關係

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

美國總統大選結果由民主黨籍拜登勝選，成為第46任美國總統。對此，國民黨主席江啟臣在個人推特發文祝賀拜登、賀錦麗，並表示如同拜登在勝選演說中提到「美國」未來的「可能性」，他也期待未來加強中華民國和拜登政府之間的關係。

江啟臣表示，他要向拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）致上最誠摯的祝賀。同時，就如同拜登在勝選演說中提到「美國」未來的「可能性」，我們也期待未來加強中華民國和拜登政府之間的關係。

國民黨國際事務部補充，江主席的推文除了衷心祝賀並期待未來和美國民主黨政府深化中華民國和美國的關係外，也回應了拜登在競選期間（包括勝選演說中）不斷強調的價值：一個團結的美國，以及一個充滿可能性的美國。那是世人所尊敬的。

另外，國民黨稍早也透過中英文新聞稿向拜登與賀錦麗致賀。內文提及國民黨期待美國在拜登的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係，在國際參與、貿易、民主及安全合作上有更建設性的發展。

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