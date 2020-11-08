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其實過去超「挺韓」！拜登當選「南韓超爽」...文在寅盼砍駐軍費

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▲▼民主黨拜登勝選，將於明年1月20日就職美國總統。（圖／路透社）

▲民主黨拜登勝選，將於明年1月20日就職美國總統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

民主黨候選人拜登大選脫穎而出，若無意外，將於明年1月20日就任美國總統，對此國際社會都十分關注，其中南韓總統今（8）日上午更在推特上以韓文、英文發表祝詞，期盼未來能改善關係、鞏固韓美同盟。事實上，隨著拜登就任，南韓不僅在駐韓美軍防衛費用分攤上取得更合理的協商機會，進而從過去川普政策所導致的矛盾中修補關係，未來可望與美國重新調整對北韓（朝鮮）政策。

拜登勝選後，南韓動作頻頻，除了外交部長康京和（강경화）應邀前往美國華府與國務卿蓬佩奧展開韓美外長會談，更被外界預估可能會在4天3夜行程內造訪美國國會、智庫、學校，進而與拜登陣營人士接觸，商討未來韓美關係，不過康京和燒仔在仁川國際機場訪時表示，目前不便透露具體細節。

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▲▼美韓兩國國防長在華府五角大廈召開SCM會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲美韓兩國國防長在華府五角大廈召開SCM會議，軍費分攤協商破局收尾。（圖／達志影像／美聯社）

其實，拜登曾在選前投書《韓聯社》，稱南韓為「血盟」，表示未來若當選，將更加注重與南韓之間的同盟關係，且不會重蹈川普政府「壓榨」（extort）南韓交出鉅額軍費的覆轍，其態度與川普過去將同盟國視為「貿易對象」的態度相差甚遠。

而拜登在過去擔任參議院外交委員會主席與副總統時，更數次造訪南韓，不僅和李明博、朴槿惠時期的朝野人士多次接觸，且還曾與時任南韓總統金大中一同造訪軍事緩衝區，顯示過去其與南韓的交情匪淺，令南韓各界相當期盼在拜登勝選後取得修復韓美關係的先機。

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▲▼拜登2001年8月曾以參議院外交委員會主席訪韓，拜會時任南韓總統金大中。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登2001年8月曾以參議院外交委員會主席訪韓，拜會時任南韓總統金大中。（圖／達志影像／美聯社）

首先，韓媒分析未來在軍費分攤協商上，南韓將更能取得緩衝的空間。先前川普曾多次暗示有意縮編、甚至裁撤駐韓美軍，要求南韓負擔的軍費需調漲至現有的5倍，雙方於去年9月展開協定（SMA），直至今年3月，南韓提出調漲13%的方案，卻又遭川普政府回絕，導致雙方長期以來無法取得共識。

在對北韓政策與韓半島（朝鮮半島）情勢上，拜登採取「由下而上」（bottom-up），強調注重原則的外交政策，批判川普3次與北韓最高領導人金正恩見面，雙方還互傳情書（Love letter），只會賦予金氏政權正當性。韓媒分析，文在寅如今任期只剩1年多，為推動北韓去核、調解美朝關係、簽署終戰宣言等，不排除將操之過急，與新就職的拜登政府產生不同調的窘況。

►拜登當選美國總統！文在寅推特「雙語3連發」祝賀：盼鞏韓美同盟

▲▼南韓總統文在寅恭賀拜登當選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅恭賀拜登當選美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

在美中矛盾上，如今「抗中」議題不管是共和黨、亦或民主黨內皆形成一股共識，過去南韓文在寅政府在面對華為、5G、南海議題時皆採步步為營的謹慎態度。不過隨著拜登上任，若要延續川普的抗中政策，韓媒分析，南韓可能還是會被美國逼著表態，只不過拜登的態度與川普相比較為緩和。

最後，在處於長期矛盾的韓日關係上，民主黨長期以來注重「美日韓3國同盟」，隨著拜登就任，美國可能向南韓、日本政府各提出改善關係之要求，如同過去歐巴馬關注慰安婦議題，拜登將會出面仲裁去年引爆日韓貿易戰的二戰日軍非法朝鮮籍徵用勞工之賠償問題。

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