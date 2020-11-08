日本皇室舉行「立皇嗣之禮」　秋篠宮為第一順位繼承人

▲日本皇室今舉行立皇嗣之禮。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

日本天皇德仁於今日在皇宮「松之間」舉行「立皇嗣之禮」，確立目前皇位繼承第一順位的秋篠宮文仁親王為皇嗣，這也是日本行憲以來首次確立天皇的胞弟為皇嗣。據了解，距離上次確立皇嗣是1991年2月時，日本天皇德仁被冊立為皇太子，而今年皇嗣之禮本該在今年4月中舉行，但受疫情影響延後至今日。

綜合日媒報導，立皇嗣之禮的主要用意是向海內外宣告，依據皇室規範，秋篠宮文仁親王將成為目前皇位繼承第一順位的皇嗣。文仁親王也在典禮中表示，感謝這場立皇嗣宣名之儀的舉行，自己將戰戰兢兢，努力做好身為皇嗣的責任和義務。德仁天皇也授予文仁親王皇嗣之刀「壺切御劍」。

▲文仁親王為目前皇位第一順位的繼承人。（圖／美聯社）

日本首相菅義偉則表示，文仁殿下在過去輔佐日皇、上皇伉儷都盡心盡力，人民透過訪問災區、國際交流等皇室活動都能看到殿下愛民的親切模樣，因此對這場立皇嗣之立也同表歡慶。報導指出，為了防役，皇室也將原本的冊禮規模的350人縮減至50人，同時也停辦祝宴「宮中饗宴之儀」，另外也取消了民眾到場留言祝賀的留言處。

今年54歲的文仁殿下是德仁天皇的親弟弟，由於德仁沒有兒子，因此文仁殿下也成為皇位第一順位的繼承人。不過這場立皇嗣之禮也讓日本國內再度開始討論，是否同意能有女性天皇的出現？對此菅義偉表示，日本自古以來都維持男性繼承的傳統，但為了取得國民間的共識，必須經過慎重的討論和決議程序，不宜輕率下結論。