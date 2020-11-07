跟你想的不一樣！　周陽山：「他」當選才是大陸最難纏對手

▲周陽山認為，如果拜登當選，才是大陸最難纏對手。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／台北報導

文化大學今（7日）舉行馬習會五週年，儘管美選尚未出爐，針對美國新政府未來兩岸政策？文化大學國家發展暨中國大陸研究所教授周陽山分析，「假如拜登上反而能減緩台海安全危機，但對中共來說卻是遇到最難纏的對手，未來中美之間交手會更複雜多變。」

首先，川普和拜登最大差別？周陽山認為，川普把中共視為第一號人物，民主黨跟拜登把他（中共）視為次要人物，第一號人物還是俄羅斯。川普反對建制集團，主張單邊主義，也就是所謂的「五眼聯盟」；拜登不但是建制集團，主張多邊合作、傳統民主黨盟邦概念，他心中會想透過日韓、歐盟結合美國抵制中共發展。

▲川普對華招數相較拜登，大陸反而更能掌握。（圖／路透社）



從以上角度來看兩岸關係，周陽山指出，拜登如果當選總統，兩岸危機可以大幅下降。但是，對於大陸來說卻是碰到難纏、心思複雜又能理性分析的美國領導人，對大陸來說會很頭大。

周陽山進一步說，儘管川普講話惡行惡狀，粗裡粗氣，很不給大陸領導人面子，外交發言人不斷針鋒相對，但對大陸而言，川普招數可以預期；如果是拜登當選，以民主黨整個智庫以及長期對華政策，大陸真的碰到難纏的敵人。拜登若以文鬥方式對付大陸崛起和發展，大陸恐怕要傷腦筋。

▲周陽山分析，拜登上可能對台灣比較有利，台海危機解除。（圖／路透）

對台灣來講誰當選最好？周陽山分析，拜登上可能對台灣比較有利，台海危機解除。但是，台灣人目前認知以為川普對台灣比較有利，剛好是南轅北撤；可是對中共來說，如果拜登上他整個戰略、對美政策要調整，因為他們碰到的真正難纏、制度化，而且是建制集團的代表來從事對華政策。

外界認為台海發生危機，美國會來救嗎？周陽山表示，美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）曾說，我們現在支持台灣，不是認為台灣有可能在台海戰爭中獲勝，我們美國人也不認為在台海戰爭中，有可能打贏大陸。但是，為何現美國要加碼，就是讓台灣不斷買武器，增加大陸侵台風險。

周陽山分析，「他（盧比歐）沒有講下一句話，假如大陸因為台灣獨立，最後採取武統，那個犧牲者不會是美國、美軍，或是美國軍方火供應商，而是台灣的血肉之軀。」他覺得盧比歐講話最精確，也是反映美國共和黨保守派的態度。

延伸閱讀：

中美大架構＋獨派勢力高漲 劉必榮：兩岸復談遙遙無期

不管誰贏「反中已是主旋律」 包承柯：拜登理性未必親中