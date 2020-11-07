不管誰贏「反中已是主旋律」　包承柯：拜登理性未必親中

▲陸學者分析，拜登不會像川普激進，但對華政策持續強硬（2012年習近平訪美）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

美國大選陷入極度膠著，民主黨拜登持續領先川普，即使勝負未出。未來，不管是誰勝選都得面對最棘手的中美關係，「反中政策已經成為主旋律。」對此，大陸學者包承柯接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他指出，「拜登勝選後一定會調整對華策略，可能稍微會比川普緩和一點，中美關係要回到過去，幾乎是不可能。」

相較川普激進對華政策，拜登有可能稍微緩解當前局勢嗎？華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯指出兩點，「第一，阻止國內疫情持後擴大是最重要的任務；第二，中美之間的經濟、政治戰略利益也是首要處理選項，並且堅守一中原則。」

▲2015年習近平訪美。（圖／達志影像／美聯社）

外界對拜登一直貼上親中標籤，實際上拜登是接觸習近平最多也是最早的美國政治人物，因此被認為兩人「私交甚篤」。回顧2011年，身為美國時任副總統拜登訪華，由時任大陸副主席習近平在北京人民大會堂舉行歡迎儀式。當時，習近平即將接任領導大位，美國政界對他認識甚少，拜登是最早與習接觸的政治領袖。

隨後，2012年習近平訪美，被視為十八大接班前爲國際外交暖身秀，也是過去十年，大陸未來國家領導人訪問美國，接班必跨的門檻之一。習近平除了會見時任美國總統歐巴馬，當時拜登也盡東道主之宜。

隨後，2013年拜登再次訪中會見已升任國家主席的習近平，2015年習近平赴美首次國事訪問，拜登皆有參與。依照習近平、拜登多年交流與交情，有外媒曾經形容，「拜登是首位與習近平深入交流的美國政治領袖。」

▲拜登勝選後，中美貿易戰可望有稍緩機會。（圖／路透）

大陸學者也分析，拜登十分熟悉中美關係該如操作，未來對華政策不會讓大陸舒服太多。因為現今民主、共和兩黨都有共識，過去四十年來美國對中政策已經失敗，往後對華政策必須「強硬起來」。舉例，未來處理中美經貿關係，拜登同川普一樣，都認為大陸佔盡美國的便宜。

眼下中美已經走向新冷戰邊緣，雙邊必須先調整才有實質協商空間。包承柯認為，「拜登即使對華政策依然強硬，也不會走川普極端路線。」相較川普不按牌理出牌的作風，北京也比較能理解、掌握拜登對華的思路與態度。

未來，中美關係、北京與台北政策將會產生何種變化？中華戰略學會研究員競認為，必須先看新總統政策調整，重新整理人事佈局相當關鍵，對外政策之外交團隊，勢必會有政務官員大量換血現象，在整個團隊成員完成磨合建立共識後，才能難精準判斷出政策調整趨向。