中美大架構下＋獨派勢力高漲　劉必榮：兩岸復談遙遙無期

記者任以芳／台北報導

文化大學今（7日）舉行馬習會五週年，如今美選後，中美關係可能重新洗牌，兩岸是否有重新談判可能性？對此，東吳大學政治系教授劉必榮認為，「兩岸復談不是理論問題，也不是兩岸自己的問題，而是夾在中美關係架構下。」言下之意，台灣很難掌握自己話語權，兩岸復談長路漫漫。

馬習會五週年研討會，與會嘉賓有前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授春山、東亞所名譽教授邱坤玄、東吳大學政治系教授劉必榮，中華戰略學會研究員張競等人。會議主要聚焦當年馬習會的有響力、秘辛以及美選後中美關係和兩岸僵局怎解。

東吳大學政治系教授劉必榮認為，兩岸談判路漫長，主事者意願很重要，是否有可能來一個蔡習會？他指出，談判有三個條件，第一是必須有一個僵局，是雙方無法容忍的僵局，大家對無秩序狀況已經無法容忍就可以來談。

劉必榮說， 第二個條件是雙方體認，靠其一己之力無法單獨解決此一僵局。光有僵局不夠，如果對方認為可以解決就無法談。第三條件是雙方覺得現在談比不談好，認為對方是有彈性的，這樣談判才可能發生。讓強者來談。

要如何運用僵局？劉必榮說，「僵局是權力的遊戲，可以透過結盟、升高衝突的方式膨脹權力，製造僵局，讓強者來談。比如，陳水扁時代使用過烽火外交，但是時機要對，否則成為過街老鼠。

劉必榮表示，弱者也可以把握自己權利增強的時候開啟談判。增強時去談較「謀和」，完全弱勢是去談是「求和」，還要知道什麼時候是最佳談判時刻，但這是最難的觀察與掌握。

▲劉必榮認為，兩岸問題夾在中美大架構下，台灣話語權會有多少？。（圖／路透）

至於如何解讀，「雙方體認靠其一己之力，無法單獨解決此一僵局？」，劉必榮分析，現今大陸很多政策做法，比如，對台政策、M305航線等，顯示北京認為自己可以單獨解決，沒有和我們談必要。造成兩岸後續無法繼續對話原因之一。

兩岸有復談空間嗎？劉必榮首先指出，這件事雙方都得負起責任，一起促成復談條件的發生。假如要談了，兩岸重新開機，還是必須「先易後難」再來一次。

劉必榮最後強調，「兩岸復談從來不是理論，也不是兩岸自己的問題，而是夾在中美關係的大架構裡面，我們到底有多少話語權？當外部勢力介入，獨派氣勢高漲，兩岸政治談判要取得國內共識再上路，恐怕是遙遙無期。」