川普醞釀下周「法律戰強襲」　嗆美媒：合法選票才能決定誰勝選

▲川普不服輸要訴諸法律。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

在美國與英國等媒體依據賓州投票結果預測民主黨候選人拜登贏得大選後，尋求連任的美國總統川普透過競選團隊發出聲明表示，選戰尚未結束，並說拜登急於宣布勝選，是因為不希望真相被揭露。聲明並說，川普陣營下週起將展開法律訴訟。

美國有線電視新聞網（CNN）預估，賓州開出98%票數後，拜登（Joe Biden）以49.6%得票率勝過川普的49.1%，拿下20張選舉人票，累計273張，跨過270張當選門檻。消息一傳出，民主黨大本營的華盛頓特區街頭立即響起歡呼聲，慶賀的聲音此起彼落。

消息傳出時，川普正在秋日溫暖的陽光下打高爾夫，但不久即透過競選總部發出聲明表示，大家都知道拜登為何「急於虛假地冒充贏家」，以及為何他的媒體盟友想盡辦法要幫助他，因為他們「不希望真相被揭露」。

川普的聲明表示，事實很簡單，那就是選舉仍結束還早得很，拜登尚未經任何一州認證勝選，更別說是在選情緊繃而且依規定必須重新驗票的州，或是川普陣營已開法律挑戰的州。

川普也再次指控，他們在賓州的監票員並未被允許有意義的監票。他說，「合法選票決定誰是總統，而非新聞媒體」。

川普並表示，從9日起，他的競選團隊將開始法律訴訟，以確保選舉法被充分遵守，讓真正勝選的人上台。美國人民有權獲得具誠信的選舉，這意味要計算所有合法選票，任何不合法選票不被計入，只有這樣才能確保公眾對選舉充滿信心。

他也再次指控拜登團隊拒絕同意這項基本原則，想將虛假、偽造與過世者的選票計入，只有進行不法行為的政黨會非法將監票員拒於點票場所之外，並在法院阻止監票。川普質疑拜登隱匿了什麼？「直到美國人民擁有應得的誠信投票清點之前--而這正是民主所堅持的--我誓不罷休」。

川普稍早也曾以全大寫字母推文說，「我贏得了這次大選，大勝。」不過這則推文被推特加註代表內容可能有問題的警語。