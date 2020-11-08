拜登史上最多票！賀錦麗任「美國第一位女副總統」　雙雙創造歷史

▲拜登與賀錦麗創下多項紀錄，具有歷史意義。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓7日專電

民主黨籍前任副總統拜登成為美國第46任總統，具有特殊歷史意義，不僅因為他是美國史上獲得最多普選票的總統，而且他的搭檔賀錦麗將成為美國史上首位女性副總統，也是第一次由有色族裔一分子成為美國的副元首。

77歲的拜登（Joe Biden）在贏得賓州選舉人票的前一天宣布，他已獲得7400萬普選票，美國建國244年以來，從未有人在總統、副總統選舉中得到如此高票，而且票數還在增加當中。他並預測他與56歲的賀錦麗（Kamala Harris）將拿到超過300張選舉人票。拜登也將成為是美國史上最高齡的總統。

他與賀錦麗在賓州拿下關鍵的20張選舉人票，累計273，一舉跨過當選所需的270票。尋求連任總統的川普與競選搭檔彭斯（Mike Pence）目前獲得214票。

賀錦麗是現任聯邦參議員，代表加州，父親是美國非裔牙買加移民，是史丹佛大學的經濟學名譽教授，母親則是來自印度南部的坦米爾人，是一位研究乳癌的專家。美國有線電視新聞網（CNN）今天說，本次選舉「焦點在於權力由誰掌握以及如何運用，而賀錦麗代表了政治權力的新面貌」。