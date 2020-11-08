　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登對台灣「重點表態一次看」　堅守戰略模糊：對台支持繼續強健

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜登在德拉瓦州威明頓市發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登對台態度偏向謹慎小心。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

民主黨候選人拜登確定勝出，預定明年1月20日將就任成為美國第46任總統。美國總統由誰當，牽動美台與兩岸關係走向；中央社透過整理拜登過去47年從政紀錄，一窺這位美國下任總統對台灣的態度。

代表東岸德拉瓦州的拜登（Joe Biden）1973年首度就職成為參議員，為他長達36年的國會生涯揭開序幕。外交事務是拜登擔任參議員期間重心，他曾兩度接下參議院外交委員會主席一職，也曾數次接觸台灣議題。

堅定信守台灣關係法 反對過度刺激中國

1979年美台斷交，美國國會推動「台灣關係法」以維繫後續美台關係；當時投票贊成通過法案的85名參議員中，拜登就是其中之一。拜登過去多次重申信守台灣關係法，這部作為美台過去40多年交往基石的法律，可說是拜登在處理台灣議題上堅定奉行的寶典。

面對棘手的美中台三角關係，拜登算相當謹慎保守。他反對台灣單方面宣布獨立，也反對中國躁進動武；為維繫台海和平，拜登不贊同美方採取會過度刺激或挑釁北京的作為。他曾引述一位台灣官員說道：「美中關係不好，對兩岸關係、對台灣與中國關係都是壞消息。」

1999年時，常在國會為台灣執言的時任參院外委會主席赫姆斯（Jesse Helms）提出「台灣安全強化法案」（Taiwan Security Enhancement Act），希望進一步強化美國對台軍售，拜登當時在聽證會中大力提出反對。

拜登指出，就是因為他在乎台灣安全也信守台灣關係法，因此對法案持嚴重保留態度。他說：「通過法案非但無法強化台灣安全，反而等於是在北京面前甩弄紅披風（意指如鬥牛士激怒鬥牛般），要中國向前衝。」

拜登表示，單靠武器數量再多都無法確保台灣安全。在他看來，台灣安全是來自其民主治理模式；與中國日益增加的經濟、文化與政治往來；以及美國長年信守台灣問題須和平解決的承諾。

另一例子則是發生在2001年。當時部分美國人士認為，美方應出售先進神盾級 （Aegis）飛彈驅逐艦給台灣，但國會對此意見分歧。

拜登當時受訪表示，除非美方認為台灣需要神盾系統且進行此軍售對美國有利，那才應該出售，而不應該是為了「給中國一個教訓」。他說：「若我們只是想給他們（中國）點顏色瞧瞧，應該做符合美國利益又能達到此目的的事。」

遵從戰略模糊政策 不願講明中國犯台美軍是否出兵
近幾個月，中國加大對台灣軍事恫嚇，多位美國學者呼籲美方應摒棄過去40年台海「戰略模糊」政策，並明確宣示中國若武力犯台，美軍將出兵協防。拜登近期雖未對此表態，但過去的他，也是謹守戰略模糊政策的一員。

2001年時，拜登曾因美國是否有「義務」防衛台灣，槓上時任總統小布希（George W. Bush）。小布希當時受訪，被問到若中國武力犯台美方是否有義務防衛台灣時，他表示美方有此義務，且會「竭盡所能」（whatever it took）協助台灣防衛。

拜登隨即投書「華盛頓郵報」（The Washington Post），批評小布希打破美國長年戰略模糊政策。他說，在這政策下，「美方保留動用武力防衛台灣的權利，但不說明在何種情況會干預，抑或是不干預台海戰爭」。

拜登指出，美國自廢除1954年與中華民國簽署的共同防禦條約後，「就沒有義務防衛台灣」。台灣關係法是明定，美國總統有義務在台灣安全受到威脅時通知國會，而總統與國會應依據憲法程序，決定美方要做出何種適當回應。

他強調：「依據憲法與台灣關係法條文，美國軍隊是否防衛台灣一事，總統應交由美國人民與國會（決定）。」

同年9月，拜登出席華府「全國記者俱樂部」（National Press Club）活動時也表示，戰略模糊有其必要性。他說，依據台灣關係法，美方支持「一中政策」，但兩岸應透過對話決定雙方如何和平統一。

拜登指出，若中國大陸試圖用武力而非對話達成目的，美方會在物資方面透過軍事方法阻止此事發生；但台灣也不應片面宣布獨立，因為美方不會願意為此上戰場。他說，如此一來才不會鼓勵任何一方採取魯莽作為。

拜登強調，如同在其他情況下，美國會依據雙方作為與當時情況保留動用軍力的權利。「過去7任總統任內都是這樣處理，未來也該繼續維持。」

平時對台謹慎低調 但重要時刻未缺席
面對台灣，拜登雖大多以謹慎低調態度處理，但在該為台灣發聲或向台灣表達支持的重要時刻，他並沒有缺席。

2005年中國實施「反分裂法」，明定特定情況下得以用「非和平方式」捍衛國家主權和領土完整。拜登隨即與10位跨黨派參議員聯合提出決議案，要求美國總統向中方表達「嚴重關切」，並鼓勵兩岸在平等與沒有前提情況下展開對話。

決議案指出，任何以非和平方式並在沒有台灣人民明確同意下，試圖決定台灣未來的行徑，皆會引起美方嚴重關注。「威脅對台灣動武，只會造成台灣與中華人民共和國間緊張情勢升高，阻礙兩國對話，也會破壞區域和平與安全。」

根據外交部歷史資料，2001年3月多名參議員聯名致函時任總統小布希，呼籲他支持台灣成為世界衛生組織（WHO）觀察員，拜登也是其中一員。時間往回推到1998年，當時共和黨參議員提出共同決議案，重申美國對台灣關係法承諾，拜登表決時投下贊成票。

此外，值得注意的是，2001年8月拜登接任參院外委會主席後首次出訪，首站就選在台灣，當時他也與時任總統陳水扁會面。那是拜登首度訪台，也是美台1979年斷交以來，第2度有參院外委會主席率團造訪台灣。

美中戰略競爭時代 轉高調向台灣示好
近年來，美中進入戰略競爭時代，美國內部也對中國政策進行全面反思。中國對台灣的打壓及在新疆、香港等地的人權侵犯作為，讓美國國會反中情緒高漲。對抗中國不再是共和黨專利，民主黨議員也開始加入批評中國行列，並積極立法反制北京作為。

面對美國整體對中國態度的轉變，拜登一改過往作風，開始轉高調向台灣示好。

今年1月11日，總統蔡英文高票連任，拜登隨即推文祝賀蔡總統勝選，也恭賀台灣人民再次成功舉辦選舉。他表示，台灣因為自由開放的社會變得更強健，「美國應該持續強化與台灣與其他理念相近民主政體的關係。」

蔡總統5月20日連任就職當天，拜登也再度透過推特（Twitter）表達祝賀。拜登表示，台灣蓬勃的民主與應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為世界表率，「美國對台灣的支持必須持續強健、謹守原則並跨越黨派」。

大選進入最後關頭，拜登10月下旬投書華文媒體爭取華裔美國人選票時，也表達希望深化與台灣關係。他指出，台灣是民主領頭羊、重要經濟體與科技重鎮；在開放社會如何有效控制疫情上，台灣也是耀眼的典範。

拜登上任後究竟會採取什麼樣的對台政策？答案可能不會立即揭曉。但如同華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）近日接受中央社專訪所說，現在世道已經不同，美國對台政策不太可能回到過去民主黨政府時代。

拜登執政下，美台關係或許不會像過去4年般充滿「外交突破」。但美台交往已有超過40年穩固根基，加上疫情加深世界各國對中國的敵意與不信任，更加突顯台灣的價值與能做出的貢獻。

在這背景下，面對未來4年的美台關係，台灣人或許能夠謹慎樂觀看待。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
小白球打一半「拜登當選了」　川普揮桿完哭喪著臉…乘車回白宮
拜登奪「關鍵賓州」篤定成白宮新主人　今上午9時將發表談話
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐巴馬讚「歷史性勝利」：拜登會以美國人最大利益為重

拜登史上最多票！賀錦麗任「美國第一位女副總統」　雙雙創造歷史

小白球打一半「拜登當選了」　川普揮桿完哭喪著臉…乘車返回白宮

川普醞釀下周「法律戰強襲」　嗆美媒：合法選票才能決定誰勝選

拜登對台灣「重點表態一次看」　堅守戰略模糊：對台支持繼續強健

川普「拒絕敗選」下周展開訴訟　拜登陣營：選民已清楚做出選擇

英相強生恭賀拜登勝選：美國是最重要盟友　期待密切合作

加拿大總理杜魯道「火速」祝賀當選：期待與拜登、賀錦麗合作

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

抗俄優先！拜登入主白宮　對中政策「難轉彎」但應會放緩

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

楊丞琳小巨蛋開唱「從高台跌下來」　手腳都受傷：20年第一次意外

歐巴馬讚「歷史性勝利」：拜登會以美國人最大利益為重

拜登史上最多票！賀錦麗任「美國第一位女副總統」　雙雙創造歷史

小白球打一半「拜登當選了」　川普揮桿完哭喪著臉…乘車返回白宮

川普醞釀下周「法律戰強襲」　嗆美媒：合法選票才能決定誰勝選

拜登對台灣「重點表態一次看」　堅守戰略模糊：對台支持繼續強健

川普「拒絕敗選」下周展開訴訟　拜登陣營：選民已清楚做出選擇

英相強生恭賀拜登勝選：美國是最重要盟友　期待密切合作

加拿大總理杜魯道「火速」祝賀當選：期待與拜登、賀錦麗合作

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

抗俄優先！拜登入主白宮　對中政策「難轉彎」但應會放緩

歐巴馬讚「歷史性勝利」：拜登會以美國人最大利益為重

前NBA球員韋斯特「路邊行乞」被救回　最新狀況曝光！踏進球場了

台灣選錯邊？他失眠憂心曝「拜登勝選後熱門關鍵字」：這不可怕嗎

拜登史上最多票！賀錦麗任「美國第一位女副總統」　雙雙創造歷史

美妝雙11超狂優惠懶人包！植村秀送唇膏正貨　YSL不限金額都有消費禮

小白球打一半「拜登當選了」　川普揮桿完哭喪著臉…乘車返回白宮

可能又有雙颱接力！　今「狂跌10度」北北基大雨晚起最冷

精品「迷你經典黑包」TOP 7價格、容量總整理　投資一款就能揹很久

川普醞釀下周「法律戰強襲」　嗆美媒：合法選票才能決定誰勝選

潘慧如從影最大尺度！私下告知納豆「覺得怎樣就那樣」

放我出去！阿金待木欄頻發出求救　自創隱形門...爸媽看傻：養了二哈？

國際熱門新聞

拜登當選了　284票突破門檻

川普宣言：我贏得了總統大選

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

快訊／川普：離大選結束還早呢！

拜登：很榮幸能帶領這個偉大國家

太多選票違法　川普將召開記者會

《辛普森》神預言！大選結果8年前早出爐

快訊／剛宣布當選！拜登秒改「推特簡介」

快訊／川普換裝去高爾夫球場打球

快訊／川普重申：勝選非媒體決定

爸混凝土封男友屍　女兒續交新歡…生活費刷死人卡

絕美王妃遭泰王打入冷宮！6年後近況曝光

詭婦18年沒踏出家門　小腿肌竟溶解站不起

更多熱門

相關新聞

川普堅不認敗選　拜登陣營：選民已清楚做出選擇

川普堅不認敗選　拜登陣營：選民已清楚做出選擇

美國媒體今天紛紛宣布，民主黨總統候選人拜登拿下關鍵賓州，將成白宮新主人。面對總統川普拒絕承認敗選，拜登陣營表示，決定選舉贏家的是選民而非川普，他們已經清楚做出選擇。

英相強生恭賀拜登勝選：美國是最重要盟友

英相強生恭賀拜登勝選：美國是最重要盟友

拜登勝選　加拿大總理杜魯道火速發表祝賀聲明

拜登勝選　加拿大總理杜魯道火速發表祝賀聲明

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

拜登勝選 德國期待重啟歐美盟邦關係

拜登入主白宮 　抗中政策難轉彎但應會放緩

拜登入主白宮 　抗中政策難轉彎但應會放緩

關鍵字：

2020美國總統大選美國北美要聞拜登台灣

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

拜登當選了　284票突破門檻

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

木棉花認錯：內部流程有疏失　解答《鬼滅》為何不用鍾明軒

快訊／川普：離大選結束還早呢！

送餐到摩鐵！外送妹「硬著頭皮上樓哭了」

「外送1杯飲料」地址卻假的　路人曝暗黑原因

拜登：很榮幸能帶領這個偉大國家

21歲妹偷嘗禁果變石女　醫竟給她假陽具

更多

最夯影音

更多
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面