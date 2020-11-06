國二生被親戚鐵棍打到瘀青…安置一年後坦言：終於感到一點幸福

▲台中一名國二生被親戚鐵棍打到渾身瘀青，被安置一年後向社工坦言：終於感到一點幸福。（圖／視覺中國）



記者游瓊華／台中報導

台中一名國二學生日前被送到急診治療，結果醫護發現少年身上滿是傷痕、瘀青，趕緊通報，之後赫然發現少年常被照顧的親屬用鐵棍毆打。社會局緊急將少年送到安置機構，但少年卻常躲在棉被裡哭泣，經過一年多的評估及諮商後，少年逐漸走出失落，也跟社工師坦言「一生過得很辛苦，但因為醫師、社工師、心理師等陪伴，現在能感覺到一點點幸福！」

分享此起案例的中區兒少保護區域醫療整合中心計畫主持人、中國醫藥大學兒童醫院兒童神經科醫師張鈺孜表示，少年母親因為精神疾病無法好好照顧少年，只好將少年送到親戚家，未料親戚動輒動手毆打少年，最後是學校發現少年身上有傷痕送醫後，整起事件才曝光。

根據衛福部統計，今年兒少保護通報案1月到6月已通報將近4萬筆，其中台中市就有4536筆，在六都中僅次於新北市與桃園市。

張鈺孜指出，院內從2年多前開始承接衛生福利部「推動兒少保護區域醫療整合中心計畫」，近三年來推動早期親職教育的介入，目的就是要早期發現風險，早期介入服務，結合醫師、社工師、臨床心理師、衛教師以及表達性藝術治療師和諮商心理師的兒少保團隊，隨時提供有需求的家庭相關衛教諮詢、親職協談，從提升家長親職知能，引導家長親子互動的技巧，到降低家長的親職壓力，最終是為了讓每一位孩子得享健康快樂的成長。

11月6日衛福部兒少保護區域醫療整合中心舉辦109年度兒少保護服務個案研討暨成果發表會，邀請台中地方檢察署李毓珮主任檢察官、台中市家庭暴力及性侵害防治中心侯淑茹主任以及國立台灣大學社會工作學系劉淑瓊副教授與談相關兒少受虐之傷勢辨識評估、安置個案之心理諮商介入與親職協談結合強制親職教育等議題。

▲張鈺孜醫師評估個案身心狀態並進行親職衛教。（示意圖／記者游瓊華翻攝）