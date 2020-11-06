「台中大樓倒了！」他拍下驚人畫面　真相曝光網笑：拍攝者不救？

▲陰影的區塊太剛好，讓人誤以為大樓倒了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

「大樓倒了？！」一名台中網友在中清路上目睹驚人的一幕，驚訝得趕緊拍照上傳。照片上遠處一棟大樓傾斜，仿佛像是要倒塌一般，仔細一看，原來是太陽的陰影造成的視覺效果。貼文發出之後，許多網友笑翻，「差點報警了！」

該名台中網友在臉書「爆廢1公社」上發文，經過中清路時抬頭一望，發現前方某棟大樓竟然傾斜了，看起來就像是要倒塌的模樣，仿佛下一秒就會「轟」的墜落。仔細一看，原來是影子惹的禍，該棟大樓其實直挺挺的站好，只是剛好太陽照射後產生陰影的區塊，加上拍攝者的位置，產生大樓倒下的視覺錯覺。

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貼文發出後之後，許多網友驚呼連連「真的很像」、「原來不是只有我看到」、「影子的騙局」、「把樓推上去啊」、「我以為他真的倒了」、「現場有沒有約翰，可以扶一下嗎」、「像排隊中彎腰出來偷看的小孩」、「他可能覺得太久沒曬到太陽，出來透透氣」、「救郎喔」、「好神奇的光影視覺感受」。

貼文發出短短一小時，就吸引將近千人按讚，留言區還出現許多台中人表示，「我常走中清路，都沒注意到欸」、「正港台中人路過，這是陰影啦」、「下次經過可以注意」、「經常從這裡經過，沒注意到」、「文武街，東興市場附近」。