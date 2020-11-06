全台最美富地市場拼重生！40品牌+150攤搶進　草悟廣場試營運

▲揮別風波！全台最美夜市富地市場拼重生，11/14草悟廣場試營運。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

曾號稱全台最美夜市、位在一中益民商圈的富地市場上月悄熄燈號，主辦單位將市集遷移到草悟廣場，並宣布11月14日將進行試營運，店面同樣採木造風格，營造日式街道景觀，這次還找來必比登推介美食富壯元豬腳、宜蘭礁溪名店白水豆花、審計新村的艸水木堂等知名品牌助陣。

地表最潮股份有限公司策略長劉典倡表示，富地市集落腳到台中草悟廣場，除了最熟悉的假日市集，還有固定型的美食及文青風的復古三輪餐車，營運時間將仿造審計新村，從中午開始到晚上，不再主打「夜市」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉典倡也透露，富地市場分月租型及假日市集，月租型招商10攤，但有40多個品牌報名；另外，假日市集則預估招商50攤，但已有150攤報名，今（6）日進行招商說明會，會後將進行評選合適的品牌加入。

富地市場當初號稱是全台最美夜市，主打日式木造攤位，號稱全年無休，遊客白天可以逛市集，晚上可以吃隱藏版夜市小吃，現場還打造特殊燈光、木頭造景，吸引不少網美拍照打卡，但開幕前先受到疫情影響延宕時程，又遭爆料疑似違建、有消防安全疑慮，開幕才短短3個月就傳出收攤，還有攤商不滿在沒被告知情況下市場就歇業等情況。

▲揮別風波！全台最美夜市富地市場拼重生，11/14草悟廣場試營運。（圖／記者游瓊華翻攝）

【更多新聞】

►獨／扣百億總裁13輛天價名車！撞到「正牌秒變義警」 專家出手解危



►全台10輛周杰倫也愛！百億總裁13名車被扣...7千萬麥拉倫恐法拍



