台中凌晨2車碰撞爛毀！車內5人詭喊「互不認識」　駕駛一吹露餡了

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市南屯區大業路、大進路口今（6日）凌晨4時許傳出車禍，一輛貨卡行經路口時與另輛黑色轎車發生擦撞，轎車當場失控撞上一旁大樓柱子，車頭幾乎爛毀；警消到場時，發現現場共有6人受傷，且轎車羅姓駕駛（26歲，男）酒測超過標準值，全案依公共危險罪嫌移送。

▲台中大業路、大進路口凌晨2車碰撞車禍，轎車失控衝撞一旁大樓柱子，車內5人均受傷。（圖／民眾提供）

警方調查，林姓男子（30歲）凌晨結束工作，獨自駕駛白色或卡準備返家，行經事故路口時，羅男突駕駛黑色轎車駛來，雙方反應不及當場發生碰撞，隨後轎車失控、猛力撞上一旁大樓柱子才停下，車頭也因強大的撞擊力道凹成「V字形」幾乎全毀；整起車禍還波及路旁3輛違停機車。

▲這起車禍還波及路旁3輛違停機車。（圖／民眾提供）

警消獲報到場救援時，發現現場共有6人受傷，貨卡駕駛林男全身受傷；而黑色轎車內4名乘客包括王女（23歲）、鍾女（26歲）、詹男（27歲）、黃男（27歲）均全身多處擦挫傷，幸意識清楚，經送醫救治後未有生命危險；而轎車駕駛羅男同樣滿身傷，但第一時間卻拒絕送醫，且車內5人還稱「互不相識」，拒絕表明誰是駕駛；直到警方到場檢測後，才發現羅男酒測值超標，當即將其依公共危險罪送辦。

警方初步調查，該處路口凌晨為閃光號誌，初判貨卡（閃紅燈）未禮讓、而轎車（閃黃燈）行經路口時未依規定減速，且駕駛酒駕，全案目前已轉由交通大隊分析、研判，釐清肇因。

▼白色貨卡與黑色轎車在路口猛力碰撞，2車車頭幾乎爛毀。（圖／民眾提供）