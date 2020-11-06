品嚐拿破崙最愛的咖啡　輕熟女大讚：酸中帶甜像極了愛情

▲▼台中市許小姐品嚐過拿破崙最愛的聖海倫娜咖啡後大讚，酸中帶甜像極了愛情。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

受到新冠疫情影響，有的行業不支倒地，有的卻因宅經濟反而逆勢成長，台中市嗜咖啡如命的許小姐說，早已耳聞法國皇帝拿破崙最愛的聖海倫娜咖啡，如今有機會品嚐到，果然非常具有海島型咖啡般、酸中帶甜的多層次味道，令人回味再三，像極了愛情的口感也讓她每天都來咖啡館報到。

台中市一家連鎖咖啡業者表示，因為疫情影響，大家不敢出門，原本擔心業績會下滑，不料竟然比起去年同期成長2成，原來民眾不是宅配咖啡豆自行在家研磨，享受現磨現喝的香氣和樂趣，就是喝掛耳式，最近有一款法國皇帝拿破崙最愛的聖海倫娜咖啡豆，詢問度破表。

許小姐說，拿破崙雖然是法國軍事家、政治家，但一生浪漫事蹟也令人稱道，據說，拿破崙1815年因為滑鐵盧戰役失敗後，被放逐到西非的聖海倫娜島，當時就對島上咖啡愛不釋手，甚至在死前還渴求能再喝到1小匙咖啡，種種傳聞都讓聖海倫娜咖啡增添傳奇色彩，當年每磅價格高達1英磅，是當時世界最貴、最稀有的咖啡。

許小姐意猶未盡的說，大陸型咖啡如牙買加的藍山咖啡，味道偏酸，但海島型如聖海倫娜島酸中帶甜，除了有可可味之外還有杏仁味，獨特的香氣和味道都讓她每天準時報到，而且價格親民，限量供應。

連鎖咖啡業者表示，擁有全球各地24個咖啡莊園，包括翡翠莊園、艾利達莊園、冠軍莊園、托布希莊園、茵赫特莊園等，品項多達250種，就是要讓民眾不用出國，在家就可以輕鬆的品嚐全世界的精品咖啡。

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