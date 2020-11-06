頻被抓包大型會議未開　蘇貞昌：拆開變成專案會議

記者陳家祥／台北報導

行政院近來頻頻被質疑大型會議停擺不開，院長蘇貞昌6日表示，「相關的大型活動、大型會議等，在疫情不明、情勢險峻的情形下，我們都要求能夠少開」，很多大型湊在一起討論的定期會議，改為機動的，改回把它拆開化整為零，變成專案會議。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

除了治安、食安會報被抓包超過1年未開外，時力立委王婉諭再爆行政院兒權小組疑也停擺7個月未召開。蘇貞昌解釋，當不明的新冠肺炎持續發作，我們真的戰戰兢兢，所以行政院要求國人同胞，大家不但要做好防疫工作，還要保持社交距離，「所以我們對於相關的大型活動、大型會議等，在疫情不明、情勢險峻的情形下，我們都要求能夠少開、能夠舉辦的都儘量減少」。

蘇貞昌強調，行政院當然要以身作則，所以我們對於很多大型會議，百人、幾百人的會議，很多大型湊在一起討論的這種定期會議，我們改為機動的，改回把它拆開化整為零，變成專案會議。

「所以雖然沒有如過去平常時期繼續、或是定期召開大型會議，進行大的、綜合討論，但就相關事項包括治安、食安、防疫、兒少等種種，我們都不停地、有更多密集會議。」蘇貞昌強調，以自己做事的風格，我們都是隨時因應各種情況，就專案進行深入討論，並和相關部會首長密集、不斷地討論。

蘇貞昌也不忘酸霸佔議場的國民黨立委，「我不能上台在後面院長休息室，我都還不停地找相關部會首長交換不同意見，至於外部很多專家學者，我們也都不停予以請教」。

至於兒少委員，蘇貞昌說，在疫情相關穩定後也會召開，而且相關委員聘期已經核定，後續由衛福部作業中，其他的相關會議，我們也會在疫情相對平穩，尤其台灣已經近210天沒有本土病例的此時此刻，我們也會接續研判各方情形，召開相關會議。