反家暴、反性侵善用保護專線　國際蘭馨高鐵台南站歌舞倡公益

▲台南縣國際蘭馨交流協會會員及志工們，在高鐵台南站進行快閃表演，宣導反家暴、反性侵、善用113保護專線，並以精采樂器及歌舞演出，吸引旅客目光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近百位姐妹們跳起來，用歌舞提倡公益！台南縣國際蘭馨交流協會會員及志工們，3日在高鐵台南站進行快閃表演，演出前特意拿著「反家暴」、「反性侵」、「善用113保護專線」等標語，從人群中緩緩聚集，接著以精采的樂器及歌舞演出，深深吸引旅客的目光，獲得熱烈迴響，成功達到宣傳目的。

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這場表演由薩克斯風、小提琴演奏「可愛的玫瑰花」、「愛江山更愛美人」經典老歌揭開序幕，接著蘭馨交流協會姐妹們以歌舞帶動跳方式邀請圍觀旅客一起同樂，隨後合唱「愛的真諦」，溫暖人心的歌聲在車站內傳開。志工們手持標語大呼口號「杜絕家暴，用愛懷抱」，鼓勵家暴受害人勇敢站出來維護自己的權益，並且宣導善用「113保護專線」，呼籲社會各界重視家暴問題。最後全體合唱「感恩的心」，為活動畫下圓滿句點。

菁英會創會會長邱素蘭表示，近年來家庭暴力、性侵等事件頻傳，許多民眾遇到此事時往往不知所措，今年特別選在人來人往的高鐵台南站舉辦此快閃活動，把這項有意義的訊息讓大家知道。總會總監曾澎英也表示，藉著表演讓全民對容易成為受暴對象的老人、婦女及兒童多一點關懷，終止家暴及職場性騷擾。也非常感謝台灣高鐵提供表演場地，讓大家盡情展現自我，也做了一次非常成功的宣傳。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，這次快閃演出為台南站注入一股活力，讓車站增添濃厚的藝術氛圍，精采演出得到旅客熱情掌聲，同時饒富公益意涵，非常有意義。希望透過這次表演，為旅客在匆忙的行程間帶來生活中的小驚喜，高鐵公司也將持續規劃、安排「藝起來高鐵」，透過多元豐富的展演活動，讓文化與藝術融入車站，致力實現台灣高鐵「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。

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