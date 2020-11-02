高鐵卡娜赫拉場景可愛度爆表　獲2020ITF旅展「最佳展館獎」

▲高鐵榮獲「2020台北國際旅展」最佳展館獎。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

「2020台北國際旅展」今（2）日落幕，高鐵今年再次榮獲主辦單位頒獎表揚，從眾多參展單位脫穎而出，獲得「最佳展館獎」。今年高鐵攤位凸顯「環保永續」的企業理念，攤位上還設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名紀念商品專區，可愛度爆表。

今年高鐵參展攤位整體設計延伸「Be There」真實接觸的品牌精神，並特別突顯「環保永續」的企業理念，透過簡化結構、開放空間以達到減碳效果，更採用重複利用的櫃台及Logo燈箱進行設計佈置，以減少一次性使用造成的資源浪費。

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▲今年高鐵參展攤位突顯「環保永續」的企業理念，透過簡化結構、開放空間以達到減碳效果。（圖／高鐵提供）

同時，攤位上還設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名紀念商品專區，不僅透過櫥窗展示各種高鐵聯名小物，更以巧思打造野餐主題場景，讓參觀民眾可以盡情地和P助與卡娜赫拉一起打卡合照，可愛吸睛度大爆表，定時也舉辦趣味遊戲及魔術表演。

今日下午由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自將此殊榮，頒給高鐵營業資深副總經理孫鴻文，為台灣高鐵參加「2020台北國際旅展」畫下精彩句點。

▲高鐵榮獲「2020台北國際旅展」最佳展館獎。（圖／高鐵提供）

高鐵提醒，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，把握11月12日前最後機會，預先加入高鐵TGo會員並開通帳號，購買「高鐵假期」、「飯店聯票」與「交通聯票」三項指定專案任一商品，就可享有高鐵公司加碼贈送的高鐵標準車廂對號座65折電子優惠券乙張（每位TGo會員至多以獲贈二張為限）。

此外，即日起至11月30日止，「高鐵趣玩8」線上旅展仍可購買各項旅展行程商品。

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