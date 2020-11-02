　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵卡娜赫拉場景可愛度爆表　獲2020ITF旅展「最佳展館獎」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵榮獲「2020台北國際旅展」最佳展館獎。（圖／高鐵提供）

高鐵榮獲「2020台北國際旅展」最佳展館獎。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

「2020台北國際旅展」今（2）日落幕，高鐵今年再次榮獲主辦單位頒獎表揚，從眾多參展單位脫穎而出，獲得「最佳展館獎」。今年高鐵攤位凸顯「環保永續」的企業理念，攤位上還設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名紀念商品專區，可愛度爆表。

今年高鐵參展攤位整體設計延伸「Be There」真實接觸的品牌精神，並特別突顯「環保永續」的企業理念，透過簡化結構、開放空間以達到減碳效果，更採用重複利用的櫃台及Logo燈箱進行設計佈置，以減少一次性使用造成的資源浪費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵榮獲「2020台北國際旅展」最佳展館獎。（圖／高鐵提供）

▲今年高鐵參展攤位突顯「環保永續」的企業理念，透過簡化結構、開放空間以達到減碳效果。（圖／高鐵提供）

同時，攤位上還設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名紀念商品專區，不僅透過櫥窗展示各種高鐵聯名小物，更以巧思打造野餐主題場景，讓參觀民眾可以盡情地和P助與卡娜赫拉一起打卡合照，可愛吸睛度大爆表，定時也舉辦趣味遊戲及魔術表演。

今日下午由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自將此殊榮，頒給高鐵營業資深副總經理孫鴻文，為台灣高鐵參加「2020台北國際旅展」畫下精彩句點。

▲▼高鐵榮獲「2020台北國際旅展」最佳展館獎。（圖／高鐵提供）

▲高鐵榮獲「2020台北國際旅展」最佳展館獎。（圖／高鐵提供）

高鐵提醒，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，把握11月12日前最後機會，預先加入高鐵TGo會員並開通帳號，購買「高鐵假期」、「飯店聯票」與「交通聯票」三項指定專案任一商品，就可享有高鐵公司加碼贈送的高鐵標準車廂對號座65折電子優惠券乙張（每位TGo會員至多以獲贈二張為限）。

此外，即日起至11月30日止，「高鐵趣玩8」線上旅展仍可購買各項旅展行程商品。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

單日增4例境外移入　法、英、德3留學生及1菲女入境採檢確診

解決醫療空間不足問題　台科大生設計「移動式」病房獲國際2獎肯定

商機無限大！與東森購物攜手合作　彰化參加廠商超越6都

影／「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作亮相

LIVE／3天12例！境外移入今再+4　指揮中心14:00最新說明

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

單日增4例境外移入　法、英、德3留學生及1菲女入境採檢確診

解決醫療空間不足問題　台科大生設計「移動式」病房獲國際2獎肯定

商機無限大！與東森購物攜手合作　彰化參加廠商超越6都

影／「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作亮相

LIVE／3天12例！境外移入今再+4　指揮中心14:00最新說明

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

冬日進補泡湯之旅！北投麗禧湯屋＋麻油雞麵線　每人1千5有找

安力-KY第3季獲利年增37％　累積前3季每股賺4.65元

薪資是最高機密！他好奇「為何不能公開？」　網笑：不用當同事了

積架豪車代理商再砸近3億！　買余文樂「頂禾園」樓上第2戶

小嫻「0偽裝」恆春操場跑步！　金剛黏TT合體運動…吐舌甜笑閃炸

長榮女大生命案》單厚之／治安會報不開又如何？

兩岸可能「擦槍走火」　廈大劉國深：台海最大不安因素是美國

吳景欽／【性侵犯強制治療釋憲】怎麼改才合憲

8民主派人士被捕　林鄭月娥：沒有法例指議員不受影響

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

閃電不排除發警報！今晚最冷探19度　周五起再變天

閃電颱風路徑北修　各國預測出爐

訊號不好！她用電信商WiFi「收帳單傻了」

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

情侶嫌傳藝中心搭船竟破千！阿伯還原真相逆轉

朝野決議營養午餐契約書免載明瘦肉精

全台最大紫藤花園確定歇業　明年花季最後開放

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

甜到爆！「超寵女朋友」星座男Top5　不婚網友也破戒

快訊／增加1例流感疫苗接種後死亡

閃電颱風走向詭變　成下周大威脅

更多熱門

相關新聞

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

高鐵列車長Amber外型甜美亮麗，加上親切態度，深受公司器重和同事喜愛，但她9月被診斷出罹患乳癌，必須切除部分乳房，但她還是敬業完成手上工作，才住院治療，直到下班回到家，情緒才整個潰堤，邊哭邊自問：「為什麼是我？」

「高鐵左營站」不叫高雄站？在地人曝答案超意外

「高鐵左營站」不叫高雄站？在地人曝答案超意外

台北旅展12條秘境150元起就能玩！

台北旅展12條秘境150元起就能玩！

高鐵假期半自助遊　品味台灣之美

高鐵假期半自助遊　品味台灣之美

高鐵旅展優惠　買遊程送優惠車票

高鐵旅展優惠　買遊程送優惠車票

關鍵字：

高鐵2020台北國際旅展2020ITF

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面