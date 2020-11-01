「高鐵左營站」為何不叫高雄站？　在地人曝答案超意外：本來要蓋

▲高鐵左營站 。（圖／記者宋良義攝）



記者黃可昀／綜合報導

高鐵總共有12個車站，都是以縣市來命名，例如台北、桃園、嘉義等等，有網友發現1個例外，高雄的高鐵站竟然不叫「高雄站」，而是叫做「左營站」，這命名方式不符合其他站名的規則，因此令人格外好奇，難道這一站有什麼特殊秘密？

原PO在PTT表示，高鐵12個站都是用縣市命名，其中南港站與板橋站例外，因為南港站設立時已經先有一個台北站了，「總不能叫台北二站吧？」板橋站則是因為當初高鐵蓋好時，台北縣還沒升格為新北市，所以才會取作板橋站，這2站都有原因可解釋，唯獨「左營站」讓人百思不得其解，為何不叫做高雄站呢？

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▲在地人解答左營站命名由來。（示意圖／記者李毓康攝）



網友回應，「高雄高鐵唸起來很饒口」、「因為左營人都說自己左營人，跟中壢一個概念」、「改名叫發財高鐵站好了」。也有知道內幕的人透露，本來高鐵打算要在高雄車站附近蓋「高雄站」，怕撞名所以才把左營的車站取名為左營站，「原先預計跟台鐵高雄站、捷運站共構，現在變卦了」、「本來要蓋高雄高鐵站，好像沒了。」

據了解，政府在民國87年執行「高雄計畫規劃作業」，原先規劃高鐵會延伸到高雄車站，民國98年改成「高雄市區鐵路地下化延伸左營計畫」，起初高鐵蓋到高雄車站周邊的計畫則暫停，至今仍擱置未實行。