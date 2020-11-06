好市多賣「北海道四葉牛奶」...網洗版嗨爆　在台日人：更愛台灣的

▲許多台灣人到日本旅遊必喝必買。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者周亭瑋／綜合報導

來自日本知名的「北海道十勝四葉牛乳」在好市多也能買到了！一名網友日前逛賣場時發現新品，立刻拍照求問是否值得買來一試；，話題引起熱烈回響，許多人眼睛為之一亮，表示之前去日本旅遊必買。

網友昨在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文直呼，「這款牛乳第一次看到，有喝過的朋友覺得OK嗎？」只見商品外包裝以綠色和白色為主，上面寫著斗大的「北海道特選3.6牛乳」，每瓶1000ml，至於售價則為3瓶349元。

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看到熟悉的一幕，大票網友直呼，「去日本玩我都當水喝」、「看到日本北海道牛奶，買就對了啦」、「四葉好好喝」、「這個滿好喝的，比一般鮮奶或保久乳濃醇香，但是又很清爽，就是好喝」、「這個日本牌子是我的愛牌，奶油也很不錯，去日本都要掃貨」、「我最愛的北海道四葉居然在好市多出現了，只要在JASONS進口超商看到必買必喝的」、「我去日本都買這喝，濃、醇」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

另外，不少內行也不吝分享，「拿來做吐司跟奶酪很好吃」、「打開茶包三包塞下變奶茶」、「保久乳拿來做點心很棒，也方便保存」。不過也有日本人直言，「雖然台灣的鮮奶價格比日本的貴很多，但台灣的鮮奶比日本的好喝，我嫁來台灣之後發現的。」

歷經市場40年考驗的「十勝四葉牛奶」，擁有獨特濃郁奶香及回甘味美，並通過日本牛乳協會訂定「特選」標準，於產區十勝收乳後，立即進行殺菌包裝作業，且使用100％成分無調整生乳，在日本獲得高度評價。

▼嫁來台灣的日本人大讚，台灣鮮奶很好喝。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）