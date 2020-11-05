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制衡中國擴張　澳洲隔13年重返馬拉巴爾軍演

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▲美日澳印３日舉行聯合軍演。（圖／取自indiannavy twitter）

▲美日澳印３日舉行聯合軍演。（圖／取自indiannavy twitter

實習記者陳培鈞／綜合報導

美日印例行舉辦的馬拉巴爾（Malabar 2020）軍演，今年由印度主持，並分兩階段舉行。第一階段3日於孟加拉灣展開為期4天的演習，演習過程官兵不會進行直接接觸。澳洲今年重新加入，四方安全對話（QUAD）成員到齊，演習的重點在於制衡中國的擴張。

根據NDTV報導，馬拉巴爾演習計劃分兩階段進行，第一階段從11月3日至6日在維沙卡帕特南海域（Visakhapatnam）開始，第二階段將於11月中旬在阿拉伯海進行。印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，美、印兩國的航空母艦可能在第二階段參與演習。

NDTV指出，因應新冠疫情，此次軍演注重海上的非接觸式演練，各國官兵不會直接接觸，但會透過艦隊操演，顯現各國間的友好和默契。演習內容包括水面操練、反潛和防空作戰，跨甲板飛行，航海技術演練和武器射擊練習。

▲此次軍演重點，在於制衡中國的擴張（圖／取自indiannavy twitter）

▲此次軍演重點，在於制衡中國的擴張。（圖／取自indiannavy twitter）

此次軍演，美軍派出麥肯號驅逐艦（John S McCain），印方動員了沙克堤號補給艦（Shakti）、雷米傑驅逐艦（Ranvijay）、沙瓦利護衛艦（Shivalik）、仙杜拉潔潛艇（Sindhuraj），和多架海軍戰機，澳洲則派出巴拉瑞特護衛艦（Ballarat），日本海上自衛隊則出動大波護衛艦（JS Oonami）參與。

澳洲在13年後重返演習，讓此次行動別具意義；此舉象徵澳洲對中國立場做出反擊。美國海軍第15驅逐艦中隊（Destroyer Squadron 15）司令德莫斯上校（Steven DeMoss）表示，印日澳三國，是我們在印太地區的核心戰略夥伴，透過此次軍演可以加強綜合能力並增進夥伴關係。

印度退役海軍上將韓德（Sudarshan Shrikhande）提到，此次演習的意義與幾十年前不同，這是建立協同作戰的重要一步，會對中國擴張主義產生嚇阻力，對四國軍隊維繫也很重要。

馬拉巴爾演習從1992年展開，原只有美印兩成員，隨後曾邀請澳洲、新加坡、日本參加。日本自2015年成為正式成員，此後軍演在印度洋和西太平洋輪流進行。

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