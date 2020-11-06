5年前好市多中衛口罩「200入佛心價」曝！　網狂刷一排：回不去了

記者黃翊婷／綜合報導

全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，口罩價格至今依舊「貴鬆鬆」。台中一名網友5日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出一張5年前的舊照片，當時一盒200入的中衛口罩只賣285元，對比現在一片至少也要6塊錢的價格，真的是便宜很多，讓他忍不住感嘆「回不去了」。

▲原PO分享中衛口罩5年前的佛心價格。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

照片中，一盒藍綠雙色的中衛醫療口罩，200入售價285元，相當於每片只要1.425元，而且貨架上還有滿滿8大箱的存貨。原PO感嘆，這張照片是在2015年間拍攝的，這幾天剛好翻出來看到，就PO出來和大家分享，「回不去了～！」

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其他網友看到照片也忍不住留言表示，「200片285元，真的回不去了，中衛現在已經是神級口罩」、「好懷念的數字」、「現在一盒50片都比這個價錢貴」、「回不去了，就像房地產炒到現在，價格也回不去以前沒漲的時候了」。

▲現在中衛口罩還是很難買到。（圖／翻攝自Facebook／中衛）

還有網友開玩笑說，剛看到照片還以為是現在的事，差點直接衝去買，「我以為現在又有在賣了，還好，有看標題，不然就白跑了」。另外也有人認為，現在口罩數量慢慢回穩，甚至有商家推出買一送一、兩盒499元的優惠，相信疫情過後，價格就會降回去了。

不過，被封為是神級的中衛口罩，至今在各大銷售通路依舊是一片難求，就算價格上漲，還是十分搶手，加上後續相繼推出各種聯名款，再次掀起搶購潮。

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