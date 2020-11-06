日本空氣有獨特味道？網一面倒「是真的」揭答案　還有神奇功效

▲日本東京街頭。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本是台灣民眾的熱門旅遊地，除了美景美食外，有網友發現，多次前往始終覺得日本有一股獨特的味道，令他感到十分疑惑，便發文尋求網友解答。貼文一出吸引熱議，鄉民紛紛表示「是真的」，並分享親身體驗。

▲網友認為日本有洗衣精的味道。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO在PTT上發文，稱每次去日本，總要有一股日本獨有的味道，不知道怎麼形容，疑惑之下決定發問尋求解答，「請問有人注意到嗎？」

貼文發出後引發激烈討論，不少網友認為是洗衣精的味道，「有洗衣精味」、「洗衣精的味道！電車裡都是這個香香的味道，好懷念」、「舒服的洗衣精味道」、「認真回 洗衣服香香豆的味道」、「純淨的味道，雖然很人工」。也有人持其他觀點，「冬天的日本，空氣聞起來像冷凍庫的味道」、「適合旅行的味道」。

▲東京街頭。（圖／CFP）

還有人表示，日本乾燥舒適的空氣神奇的讓深受困擾的鼻子不再過敏了，「不再過敏的味道」、「過敏鼻子不見+1」、「過敏的鼻子，在日本獲得救贖」、「PM2.5降低的味道」、「說不上來，但在日本過敏的我，不會鼻塞了，呼吸起來好舒服」、「清澈的冬天的味道」。