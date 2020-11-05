閃電颱風長大了！「暴風圈襲台」20:30陸警灌豪雨　路線恐變擴大警戒

記者許力方／綜合報導

今年首個撲台颱風！中央氣象局5日晚間8時30分針對恆春半島、台東、屏東發布「陸上颱風警報」，根據最新資料顯示，第20號輕度颱風「閃電」（Atsani）過去3小時暴風圈略為擴大，7級暴風半徑從100公里成長至120公里，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈正進入巴士海峽，對台東、屏東及恆春半島構成威脅。

▲閃電颱風暴風圈擴大20公里。（圖／翻攝NOAA）

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預報課長林伯東表示，閃電颱風逐漸靠近台灣，依據觀察，對流有逐漸減弱趨勢，但底層維持，且北半象限暴風圈擴大至120公里；目前閃電暴風圈已接觸巴士海峽，將對台東、恆春地區構成威脅，影響越來越明顯，隨其向西移動過程，將受地形影響，有北偏趨勢，不排除其他縣市有列入警屆區域。

林伯東指出，今（5日）晚開始受颱風外圍環流影響，東半部、恆春雨勢漸增，明（6日）是颱風最接近時候，東半部，尤其花東以及恆春半島、屏東山區有局部大雨或豪雨；海面上有3至4米浪高，明天增加到4至5米，颱風中心通過位置可能有8米浪高，基隆北海岸、東半部也有長浪，預估閃電進入南海後將逐漸減弱，緊接著7日（周六）東北風南下，基隆北海岸、宜蘭雨勢增加。

▲今年首個襲台！閃電颱風發布陸上警報：屏東、台東、恆春半島防強風豪雨 。（圖／中央氣象局、NCDR）



閃電颱風晚間8時30分中心位在鵝鑾鼻的東南東方約370公里之處，以每小時20轉15公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑120公里。

陸上警報範圍：台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警報範圍：巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

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▼閃電颱風對流有減弱趨勢，但北象限暴風圈擴大至120公里。（圖／翻攝NAVY）