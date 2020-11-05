「閃電」颱風逐步逼近　風浪逐漸增強…海巡已備妥防颱、救生

▲海巡署第6岸巡隊在墾丁等海域勸離遊客，做好防颱救生準備 。（圖／第6岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著「閃電」颱風逼近，恆春半島5日晚上颳起4~5陣風，預計愈晚風浪會愈大，海巡署第六岸巡隊除準備好各項防颱及救生裝備外，為保障民眾安全，更在第一時間會同墾管處海邊巡邏員針對港口及岸際的觀浪民眾實施聯合勸導。

▲▼海巡人員勸離沙灘遊客。

中央氣象局已於今天早上8時30分發佈海上颱風警報，受颱風外圍環流影響，屏東地區易有局部豪大雨，枋寮恆春沿海地區風浪逐漸增強，海巡署第六岸巡隊除準備好各項防颱及救生裝備外，為保障民眾安全。

而在「閃電」颱風海上警報發佈後，但墾丁地區仍有許多遊客至沙灘觀浪，墾丁國家公園管理處為保障遊客安全，於旅遊景點南灣、船帆石、漁村公園及白沙灣等處拉設封鎖線禁止遊客進入，目前屏東縣政府尚未發布禁制令，南部分署第六岸巡隊為維護民眾活動安全，配合岸際勤務向遊客善意提醒安全事項，呼籲民眾勿冒險進入釣魚等動作，避免發生意外。

第六岸巡隊表示，為維護遊客生命財產安全，颱風來襲時，岸際常有長浪發生，民眾切勿到海岸及港口觀浪，以維自身安全，若在海域及岸際發生危險，可透過海巡署「118」服務專線報案，海巡署接獲通報後將立即派員前往協處。



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