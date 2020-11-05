快訊／喬治亞州快失守？拜登「再加0.1%」　跟川普只差1.8萬票

記者黃心瑀／綜合報導

根據《福斯新聞》、《彭博》的選舉數據圖來看，喬治亞州拜登與川普的得票比數來到49.2%：49.6%，相較於稍早的49.1%：49.6%增加了0.1%，雙方目前相差18,098票（川普：2,432,097、拜登：2,413,999），該州已經開出98%的票，若是拿下此州，將可以獲得16張選舉人團的票。

▲2020美國總統大選。（圖／路透）

根據外媒報導，截至目前為止川普跟拜登的選舉人票數為264：214，雙方都還未達到當選門檻270票，不過只差6票就達標的拜登贏面看起來似乎比較大，分析指出若是川普想要連任，那他必須拿下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州以及目前仍輸給拜登的內華達州。

美國國務卿布拉德（Brad Raffensperger）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，喬治亞州大約還有90,735份選票尚未開出，該州擁有16張選舉人票。在賓州得部分，有71%的票為郵寄選票，選務官員仍需要處理76.3萬張票，該州一共擁有20張選舉人票。

此外，川普目前除了在賓州、喬治亞州處於領先位置之外，在擁有15張選舉人票的北卡羅萊納州居於優勢位置，極有可能拿下這3州。在內華達州的部分，拜登跟川普則的比數則為49.3%比48.7%，相差十分的小，更陷入膠著狀態。