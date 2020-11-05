今年首撲颱風！閃電陸警恐擴大　全台停班停課「完整懶人包」

記者許力方／綜合報導

今年第一個撲台颱風！中央氣象局5日晚間發布第20號輕度颱風「閃電」（Atsani）陸上警報，恆春半島、屏東、台東皆納入警戒範圍，預估靠近台灣過程恐受地形影響，路徑有北偏趨勢，不排除擴大警戒區域至其他縣市，屏東縣政府晚間9時搶先宣布枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮6鄉鎮6日停班停課，是全台第一個宣布的縣市。

▲今年第一個發布陸警颱風！閃電暴風圈有擴大趨勢。（圖／翻攝NOAA）



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中央氣象局5日晚間8時30分針對恆春半島、台東、屏東發布「陸上颱風警報」，閃電過去3小時暴風圈略為擴大，7級暴風半徑從100公里成長至120公里，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈正進入巴士海峽，對台東、屏東及恆春半島構成威脅。陸上警報範圍：台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島應嚴加戒備並防強風豪雨。

屏東6鄉鎮、台東的蘭嶼綠島相繼宣布6日受颱風影響停班停課，高雄市府表示，根據氣象局預報，高雄市未被列入警戒範圍，6日正常上班上課，近年因氣候走向極端，呼籲市民朋友留意颱風動態，並做好適度的防範措施，市府也將進行防災整備工作，以確實維護市民生命財產安全。另外台南市政府目前則災防中心三級開設，因尚未列入警戒區，宣布6日全市正常上班上課。

★11/6（周五）各縣市停班停課資訊：

【北部地區】

基隆市：尚未列入警戒區。

台北市：尚未列入警戒區。

新北市：尚未列入警戒區。

桃園市：尚未列入警戒區。

新竹市：尚未列入警戒區。

新竹縣：尚未列入警戒區。

苗栗縣：尚未列入警戒區。

【中部地區】

台中市：尚未列入警戒區。

彰化縣：尚未列入警戒區。

南投縣：尚未列入警戒區。

雲林縣：尚未列入警戒區。

嘉義縣：尚未列入警戒區。

嘉義市：尚未列入警戒區。

【南部地區】

台南市：尚未列入警戒區。

高雄市：尚未列入警戒區。

屏東縣：枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮停班停課。

【東部地區】

宜蘭縣：尚未列入警戒區。

花蓮縣：尚未列入警戒區。

台東縣：綠島鄉、蘭嶼鄉停班停課。

【離島地區】

澎湖縣：尚未列入警戒區。

連江縣：尚未列入警戒區。

金門縣：尚未列入警戒區。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處為準。

更新時間：21:37

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▼屏東6鄉鎮、綠島蘭嶼已達風雨標準，6日停班停課。（圖／中央氣象局）



▼閃電颱風暴風圈將侵襲恆春半島、台東、屏東，陸上警報發布。

