Live／今年第一個！「閃電」颱風最猛狀態撲台　氣象局發布陸警

記者許力方／綜合報導

今年首個侵襲台灣本島颱風，中央氣象局表示，若第20號輕度颱風「閃電」（Atsani）路徑不變，預計5日晚間8時30分將發布陸上警報，警戒範圍主要以恆春半島為主，台東也有機會納入，而這也是繼2007年的象神颱風之後，相隔13年11月再度發陸警，氣象局也將於8時40分說明。

中央氣象局5日晚間8時30分針對恆春半島、台東、屏東發布「陸上颱風警報」，閃電颱風過去3小時暴風圈略為擴大，7級暴風半徑從100公里成長至120公里，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈正進入巴士海峽，對台東、屏東及恆春半島構成威脅。

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預報課長林伯東表示，閃電颱風逐漸靠近台灣，依據觀察，對流有逐漸減弱趨勢，但底層維持，且北半象限暴風圈擴大至120公里；目前閃電暴風圈已接觸巴士海峽，將對台東、恆春地區構成威脅，影響越來越明顯，隨其向西移動過程，將受地形影響，有北偏趨勢，不排除其他縣市有列入警戒區域。

林伯東指出，今天晚上開始受颱風外圍環流影響，東半部、恆春雨勢漸增，明天是颱風最接近時候，東半部，尤其花東以及恆春半島、屏東山區有局部大雨或豪雨；海面上有3至4米浪高，明天增加到4至5米，颱風中心通過位置可能有8米浪高，基隆北海岸、東半部也有長浪，預估閃電進入南海後將逐漸減弱，緊接著7日（周六）東北風南下，基隆北海岸、宜蘭雨勢增加。

隨著颱風逐漸靠近，林伯東指出，東半部開始有下雨現象，6日影響最大區域為台東、恆春半島，可能會有局部性大雨、豪雨；南部、宜蘭及花蓮則有短暫陣雨；中部地區以多雲為主。

陸警發布同時，中央災害應變中心也將提升為一級開設，恆春半島位於未來陸上警報警戒區域內，適時應變；另過去災例警戒區以外沿岸地區，常因長浪影響造成傷亡，也持續注意。

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