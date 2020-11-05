若台灣成美第51州　黃創夏曝「他」奪關鍵選舉人票！網笑：好補

▲2020美國總統選情膠著。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統大選結果尚未出爐，仍存在許多變數，全球高度關注。對此，名嘴黃創夏指出，若像某些人鼓吹的讓台灣變成美國的「第51州」，按人口數來看，應該有30多張選舉人票，且有很高機率由川普拿下，因此令他打趣說「會不會立刻改變現在美國大選的局面？」

美國的選舉制度，是屬於「間接選舉」不是直接選舉，所謂「選舉人團」並不是指一個機構，而是538名選舉人的總稱。截至目前為止川普跟拜登的選舉人票數為264：214，雙方都還未達到當選門檻270票，不過只差6票就達標的拜登贏面看起來似乎比較大，分析指出若是川普想要連任，那他必須拿下喬治亞州、賓州、北卡羅萊納州以及目前仍輸給拜登的內華達州。

黃創夏今（5）日在臉書發文指出，若像網友鼓吹的讓台灣變成美國的「第51州」，以人口數來看，將是美國第三大州，應該有30多張選舉人票，而且全數由川普拿下的機率非常、非常高，因此讓他好奇「會不會立刻改變現在美國大選的局面？」

此外，他還指出，台灣人民對選舉花招與奧步，特別有研究和經驗，「要捉出作弊手法和打選舉官司......Taiwan can help！」貼文掀起網友熱烈討論，紛紛留言稱「如果是第51州就真的變成美國的亞洲超前線了」、「最後一句真經典...」、「通訊投票真的很容易作弊」、「大概有30票，蠻補的」。

►神級保養、用過必定大推