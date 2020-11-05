黃奎博：拜登用歐巴馬人馬　若擊敗川普會跟中國大陸合作

▲國民黨副秘書長黃奎博。（圖／記者羅婉庭攝）

記者徐政璿／台北報導

美國大選進入開票最後階段，現任總統川普（Donald Trump）在搖擺州暫時落後競爭對手拜登（Joe Biden）。國民黨副秘書長黃奎博表示，拜登團隊多沿用歐巴馬政府時期的人馬，與川普政府相比，會和中國大陸有較多的協調或合作，但不會把台灣一腳踢開，台灣人不用擔心，但民進黨要擔心。

黃奎博在政論節目中表示，若拜登當選，押錯寶的民進黨需要緊張，因為很難跟上來的人打交道。但他強調，台灣不需要太過緊張，拜登團隊很多都沿用歐巴馬執政時的人馬，對於中國大陸成為強權的企圖心是有防備的，會跟中國大陸有合作，但不會把台灣一腳踢開。

黃奎博指出，從總統蔡英文第二次就職的祝賀短片，共和黨國會議員時間比民主黨多了很多，以及就職現場唸出美國國務卿放在國務院網頁的祝賀詞，未顧及其他在場各邦交國駐台使節的想法，他認為民進黨已經押寶共和黨。

對於拜登的亞洲政策，黃奎博則在受訪時表示，美國找回在區域的領導力將會是當務之急，例如與盟邦多邊合作並繼續提供保護傘，轉重視區域功能性合作議題等等；拜登應會依照國際既有規範要求中國大陸在各領域自我節制，對俄羅斯和北韓關係可能會擺盪回之前相對緊張的方向，對台政策則恐將較川普時期限縮不少。