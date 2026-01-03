南投男被控「殺父弒母」逃無期　逆轉改判1年2月

▲王忠義涉殺父弒母因證據不足無罪，最後法官依過失致死罪判1年2月。（圖／資料照片）

記者葉國吏／綜合報導

南投縣男子王忠義因11年前接連被控弒父、弒母詐保，最終都被判無罪。不過最後檢方以過失致死起訴，最終被依過失致死罪判刑1年2月。全案仍可上訴。

弒父弒母都無罪 終判過失致死

根據檢方指控，王忠義2014年5月曾把生病住院的父親接出醫院，載往仁愛鄉山區，與妻子疑似用鈍器攻擊父親頭部致死，還將父親牙齒拔下方便日後驗屍比對。10月，他又帶著70歲、身心障礙的母親到國姓鄉溪邊戲水，檢方指控他讓母親落水死亡，並試圖詐領50萬保險金。

王男與妻子在殺父案經過一、二審後，皆因證據不足獲判無罪，確定不用負責。而母親溺亡案，一開始王男被依殺害直系尊親屬罪判無期徒刑，妻子則獲無罪。不過上訴到高院後，認為母親身上沒發現明顯人為外傷或掙扎痕跡，且王男經濟狀況無明顯殺母動機，因此改判無罪。

王男辯未疏於照顧 法官認定過失致死判刑

案件進入更多次審理，最高法院也曾撤銷部分判決，檢方再次以過失致死罪起訴王忠義。王男在庭上強調，母親當時要求如廁，他基於尊重隱私，沒法過度干涉，而且母親還有基本自理能力，他只短暫沒盯著她。不過檢方認為，他作為家屬，應更注意母親安全。

最終南投地院法官認為，王忠義明知母親年老且身心障礙，卻選在傍晚天色昏暗時帶她到有危險的溪邊，卻未善盡照護義務，造成母親落水身亡，因此判他1年2月。至於父親死亡部分，則還是認定罪證不足，判無罪。全案仍可上訴。