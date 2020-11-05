【廣編】爆買有理！全國電子「雙11破盤」震撼來襲　神級吸塵器最低36折

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圖、文／全國電子提供



釋出雙11秒殺清單，全國電子揪你買起來！11/6(五)至11/11(三)，超激優惠，史上無雷推薦，買越多省越多，全台320家門市推出澎湃特惠，線上購物平台同步祭出揪優惠方案。密切鎖定全國電子，年末3Ｃ家電爆買攻略，立刻跟上。

搶攻密技一：3C家電優惠助威 憑實力現買現省

全國電子11/6(五)至11/11(三)，推出近百款火紅3C家電，限時雙11破盤價開搶！從大尺寸電視、洗脫烘滾筒洗衣機、大容量冰箱、IH電子鍋、SWITCH、吸塵器到電競筆電、手機⋯享受樣樣折扣，最高折到一萬元，名牌手持吸塵器更下殺到36折，COWAY空氣清淨機買大送小超狂優惠，再加碼送DC扇，現買現省就是賺！活動期間，全館指定家電9折，電腦指定機型現折1,111元，秋冬必買免治馬桶指定款滿5,000送500元現金折價券。另外，米粉控快筆記！全國電子小米雙11超級購物節，6日同步開跑，11日前米家掃拖機器人、米家手持無線吸塵器 Lite、小米手環 5等小米夯品，最高現折1,200元，速速跟買選購，晉升3C專業戶！

搶攻密技二：買指定3C家電 獨家美禮專送

全國電子「雙11破盤」直撩心尖破盤價，附贈好禮有加！

1. 買指定機型電視加碼送：買單品39,999元以下指定機型電視，送歐風寢具四件組(市價4,980元)。買單品4萬元以上指定機型電視，加碼贈Electrolux超級完美管家滾刷版吸塵器(市價14,900元)

2. 買指定機型冰箱加碼送：ANNCHEN手工茶樹香皂清潔組(市價1,800元)

3. 買指定機型洗衣機加碼送：小小浣熊多功能抱枕組(市價2,580元)

4. 買指定款電腦加碼送：漫威行李箱真無線耳機(市價1,880元)再送Office 365

5. 買空氣清淨機單品滿15,000元，送元山牌14吋DC立扇及花之鄉花露水

6. 買調理小家電加碼贈獨家禮

