宏達電雙11狂歡購物節   老客戶買「HTC U20 5G」享4大好禮

▲宏達電雙11狂歡購物節。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（5）日宣布，推出「雙11狂歡購物節限時閃購優惠」，活動自11月7日起開跑，同時祭出手機及VIVE產品多項超值優惠，提供「HTC U20 5G及VIVE Cosmos組合產品雙11閃購限時優惠」，還提供HTC老客戶HTC U20 5G購機加碼好禮，可獲得總價值4869元的四大好禮。



宏達電表示，年終換機就是要給自己或家人一款盡享娛樂的大螢幕智慧型手機，HTC U20 5G配備6.8吋大螢幕及20：9的絕佳視野，以及具備5,000 mAh大電力和優異的續航效能，再加上8G RAM / 256G ROM的大容量，完整支援台灣5G EN-DC頻段，並採用高通雙模SA & NSA新世代處理器。

宏達電指出，消費者自11月7日起至11月11日止購買HTC U20 5G，上網登錄即可享「HTC運動藍牙耳機」及「透視雙料防震邊框殼」好禮，老客戶自11月7日起至11月30日止憑HTC舊機購買HTC U20 5G，送「HTC多功能後背包」及「HTC保溫餐袋」。

▲宏達電VR電競筆電產品組合推出限時優惠價。（圖／HTC提供）

宏達電分享，首款整合VIVE Cosmos的VR電競筆電產品組合「Cosmos Series x AORUS 15G」，搭配 Intel第十代Core i7 H系列八核心處理器，以及NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER(Max Q)系列顯示晶片的高效能筆電，配有替VR高階玩家所設計的專屬的VR mode，讓玩家快速進入VR世界。

宏達電強調，VIVE Cosmos為全球首款採用可換式面板模組設計，無需定位器，並具有便攜、輕量化、虛實瞬間切換等特色的高階PC-VR產品，自11月10日起至11月16日止，購買「VIVE Cosmos x AORUS 15G」組合商品，可享限時組合優惠價85111元。

此外，今年雙11購物節開跑，各大科技廠紛紛祭出優惠活動，像是宏碁雙11好禮成雙從即日起到11月22日期間，購買任一款Acer筆電及桌機，周周抽涵碧樓一泊二食雙人遊，尤其搭載RTX2060顯卡具光影追蹤功能的Nitro 5指定款，售價40,900元，超狂下殺萬元。