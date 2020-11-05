雙11買到耳聾了！小資女「熬夜看直播」比價　3天後送醫崩潰

▲熬夜買雙11結果失聰了。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著雙11的臨近，網上的優惠活動也已提前開啟，各大直播間買氣強勁，然而浙江杭州一名35歲的李姓女子，自己熬夜搶購的結果不是撿到便宜，反倒耳聾了。

▲李女到醫院就診。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，一年一度的雙11電商購物節提前開跑，每晚大陸各大網紅主播都會在直播間裡不停吆喝、忙得不可開交，買家自然熱情高漲，不停消費買氣熱烈。

然而35歲的李女卻「嗨過頭」，熬夜搶購導致耳聾，緊急到杭州市中醫院就診，「醫生，我購物購了3天，右耳耳鳴加重，左耳聽不見了。」

耳鼻喉科主任陳志淩表示，檢查發現，她的右耳聽力和原來相差不大，但左耳聽力呈現突發性耳聾。詢問病史後得知，李女自稱每天晚上看李佳奇直播，早早就把要買的東西放入購物車。

由於每個直播間價格還不一樣，還要比價、看好在手機上下單，連續3天每天都要到淩晨2時後才躺下，沒想到導致耳鳴加重，還伴有噁心、嘔吐症狀，最後想到來就診。

▲熬夜網購會對身體造成傷害 。（圖／看看新聞）

陳醫師說，李女本身有慢性病基礎，患有腎炎，連續熬夜損傷了前庭和耳蝸的部位，同時高血壓、糖尿病等這些慢性病也會對聽力造成一定影響。

他進一步指出，耳蝸的迴圈是非常精細的，後面是聽神經，也就是聽毛細胞，它是人類聽覺的感受器，通過內耳淋巴液受到聲震機械波做出反應產生興奮，長期處以雜訊暴露等刺激因素都會導致聽毛細胞受損或凋亡，會出現不同種類、不同類型的聽力損傷，而聽毛細胞是無法再生的。

▲ 陳醫師提醒民眾要注意作息。（圖／看看新聞）

所幸李女入院後經過吊點滴、結合中藥的治療，聽力在慢慢恢復。陳醫師指出，每年雙11前後和大型節日期間，都會有類似病人前來醫院，主要包括長期熬夜、玩手機，有些年輕人耳朵裡經常塞著耳塞，聽著高分貝的音樂，對聽力很有損傷，同時與情緒緊張、激動都有一定相關性，尤其是女性，特別容易出現突發性耳聾或者眩暈的現象。

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