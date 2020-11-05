史上最悍聯結車女運將！超載拒檢狂巴庫　逼警連轟4槍下場曝光

▲楊姓女子在2018年5月間駕駛連結載運砂石，因超載經蘆竹區長興路遭警方攔檢，但因拒檢逃逸仍被警方攔查連開4槍制止，楊女事後控告警方執法過當。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

楊姓女子在2018年5月間駕駛聯結車載運砂石，因超載被員警發現攔查，但楊女卻拒絕配合攔檢開車逃逸，一度差點撞上警車，員警最後連開4槍制止，楊女事後還投訴警方執法過當對其拳打腳踢，蘆竹警分局5名員警則對楊女控訴誣告，案經高院去年判決楊女確有妨害公務事實判決有罪，桃檢5日偵結將楊女依誣告罪嫌提起公訴，並建請法官從重量刑。

檢警調查，43歲的楊姓女子在2018年5月26日下午1時9分許，駕駛連結車載運砂石行經桃園市蘆竹區長興路段，正好碰上蘆竹警分局員警巡邏查出聯結車超載，其中李姓員警兩度示意停車受檢，但楊女均拒絕配合，還試圖倒車逃逸，溫姓、吳姓、鍾姓與鄭姓員警則拍車示意停車，但楊女卻拒絕員警稽查駕車逃逸，李姓員警持槍朝右前車輪連開4槍制止，最後在長興路三段與南山路二段被攔阻，楊女下車時一度企圖逃逸，但被員警聯合壓制拘提，事後依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

事後，楊女向某媒體投訴李等5名員警執法過當、還對她拳打腳踢，同年11月對5名員警提告藉職務上權力、機會或方法故意犯傷害罪，連同發布新聞稿的陳姓巡官也被依公務員登載不實、藉職務上權力、機會或方法故意犯加重誹謗罪嫌；媒體轉向警方查證，蘆竹警方隨即發布新聞稿澄清，指稱楊女因有妨害公務行為才遭5名員警聯合壓制逮捕，依妨害公務罪送辦。

5名員警被控傷害罪則在去年4月獲得不起訴處分，隨即對楊女提出誣告罪，桃檢認為，根據警方提供密錄器顯示，楊女案發時確實因拒檢有涉嫌妨害公務罪，事後仍不知悔悟，還誣指員警傷害，犯後態度不佳，檢方偵結依誣告罪嫌將楊女起訴，並建請法官從重量刑。此外，楊女妨害公務罪嫌部分，桃園地院以楊女沒有直接攻擊或衝撞警方的故意判處無罪，但高院逆轉改判有期徒刑6月。

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