林口交流道科技執法抓違規1天812件　不遵守標誌標線佔最大宗

▲桃園市交通局與龜山警方為改善林口交流道交通，在文化一路往林口、龜山等3處設置高科技執法錄影拍照設備，籲請用路人遵守標誌不要違法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為改善中山高速公路林口交流道交通秩序，桃園市交通局在龜山區林口交流道（林口41A）「文化一路往林口方向」、「文化一路往龜山方向」與「龜山一路往匝道方向」共3處設置高科技錄影拍照執法設備，已於本月2日正式上線執行取締工作，光是2日共取締812件交通違規，龜山警分局籲請用路人務必遵守交通規則與號誌行駛，以免荷包失血。

▲桃園市交通局與龜山警方為改善林口交流道交通，在文化一路共計3處設置高科技執法錄影拍照設備，清楚拍下違規車輛逕行舉發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局統計，11月2日科技執法汽車違規共計812件，其中文化一路往林口方向共計有274件違規、往龜山方向有533件、闖紅燈5件，違規案件中以交通管理處罰條例第48條1項2款不遵守標誌標線（轉彎車佔用直行車道）共807件、53條1項1款（闖紅燈）則有5件。

▲桃園市交通局與龜山警方為改善林口交流道交通，在文化一路共計3處設置高科技執法錄影拍照設備，清楚拍下違規車輛逕行舉發。（圖／記者沈繼昌翻攝）



龜山警分局呼籲，林口交流道口平時車流量非常大，常有車輛未依標線指示行駛與未保持路口淨空違規情形發生，嚴重影響交通順暢，為確保用路人行車平安順暢，警方將持續針對「未依標線行駛」、「未保持路口淨空」、「闖紅燈」等嚴重違規行為錄影拍照舉發，籲請駕駛人務必遵守交通規則與號誌行駛，以免荷包失血並維護大眾行車安全。

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