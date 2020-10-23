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聯結車深夜輪軸破裂拋錨戰備跑道　天色昏暗警急協助安全維護

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▲屏東縣枋寮警分局石光見派出所警員陳映宇、王晧明，開啟巡邏車閃光燈、指揮往來車輛，讓故障聯結車安心作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局石光見派出所警員陳映宇、王晧明，開啟巡邏車閃光燈、指揮往來車輛，讓故障聯結車安心作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓聯結車司機駕駛聯結車載運貨櫃，從屏南工業區欲開往高雄港，途經台1線佳冬鄉戰備跑道北上車道時左後輪軸突然破損，緊急連絡拖吊車前來協助，因天色昏暗，車輛又停放在機慢車上，枋寮警方巡邏發現下車關心，了解狀況，立即開啟警示燈、擺設交通錐，指揮交通，確保維修安全，貼心舉動，讓駕駛感到很窩心。

▲屏東縣枋寮警分局石光見派出所警員陳映宇、王晧明，開啟巡邏車閃光燈、指揮往來車輛，讓故障聯結車安心作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼聯結車故障、警開啟巡邏車警示燈提醒用路人注意。

▲屏東縣枋寮警分局石光見派出所警員陳映宇、王晧明，開啟巡邏車閃光燈、指揮往來車輛，讓故障聯結車安心作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局石光派出所警員陳映宇、王晧明日前執行夜間巡邏勤務，在視線昏暗且無路燈的台一線戰備跑道路段，看到陳姓聯結司機駕駛聯結車及一部拖吊車停於機慢車道上，立即上前關心。

得知係陳姓司機駕駛聯結車從屏南工業區載運貨櫃出發至高雄港碼頭交貨，行經台一線北上戰備跑道路段時，車輛左後輪軸突然破損，他發覺車輛有異，立即停於路旁並通知拖吊車及另部曳引車輛到場。

警方了解後，避免後方車輛未注意前方狀況引發事故，立即開啟警示燈並擺設交通錐於車輛後方警戒，員警在旁協助指揮來往車輛，確保行車安全，讓拖吊作業順利結束，讓他很感激。

分局分局長黃國源肯定陳、王兩員主動為民服務精神，以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，值得效法。

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