BMW男拒檢跳河溺水亡　密錄器畫面曝！警喊：你慢慢游過來...

記者黃彥傑、張君豪、邱中岳／台北報導

北市警方在27日晚上9時許在執行路檢勤務時，有民眾報案有台白色BMW在臨檢站前熄火關燈，警方上前發現車子引擎蓋是熱的，發現駕駛逃往河邊隨即上前追人，最後駕駛不幸溺水死亡；警方28日公布密錄器影像，曝光雙方的最後對話。

警方發現，45歲的方姓男子沿著新店溪狂奔，並跳進溪水中企圖逃跑，2名警員將狀也跳了下去，並開啟秘錄器將畫面錄下，事後警員在水中找到身穿白衣的方男。

▲男子躲酒測落水，警方跳入水中救人，還大喊「你慢慢游過來」，要同事幫忙丟救生圈。（圖／記者張君豪翻攝）

警員隨即對方男大聲喊話，「你過來、你慢慢游過來」、「 不然我管不了你」，並向其他同事指出，「快點啦」、「我覺得他不行了」，要求岸上同事快找最近的救生圈丟下來，但搶救後方男仍回天乏術。

警方指出，方姓男子在28日凌晨時分身亡，警方也通知家屬以及朋友到場，確認方姓男子車子是向1名郭姓友人借的車子。

▲男子為了躲避酒測將車停在路邊逃逸，警方發現車子後看見嫌犯一路追到河堤旁。（圖／記者張君豪翻攝）

家屬也說到，當天方男有用電話聯繫要跟朋友餐敘，可能席間有飲酒然後酒後駕車，最後躲避酒測才釀禍。

警方也將會同檢察官報驗，釐清男子身體是否有酒精反應。

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