中山高桃園中壢段賓士「鬼切」　休旅車遭撞翻覆2傷

▲國一南下桃園中壢路段，4日下午發生2輛轎車追撞車禍，造成1輛轎車翻覆、2人受傷意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號中山高桃園中壢南下路段4日下午發生2輛轎車擦撞車禍，釀成1輛轎車翻覆2人受傷意外。國道一隊警方指出，疑似白色賓士撞上前方日產轎車導致側翻，經酒測後雙方都沒有飲酒，2名傷者均意識清楚已送醫急救，肇事原因應該是賓士車變換車道不慎擦撞前車釀禍，真正肇事原因還有待調查釐清。

▲國一南下桃園中壢路段，4日下午發生2輛轎車追撞車禍，白色賓士轎車右前方嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，4日下午1時5分許，國道1號南向59.5公里發生2輛轎車追撞翻覆意外，35歲的劉姓男子駕駛白色賓士轎車由桃園往平鎮方向行駛，在行經意外發生地點時，由中線車道要切換至內線車道，疑似失控撞上前方由46歲陳姓男子駕駛的日產轎車，導致重心不穩翻覆，意外現場占用內側與中線兩車道。

▲國一南下桃園中壢路段，4日下午發生2輛轎車追撞車禍，日產轎車遭撞後側，車身嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，陳姓男子副駕駛座上的45歲李姓女子分別有左耳、肋骨與肢體等處受傷，但意識清楚沒有生命危險，2人都送往桃園敏盛醫院救治，警方為肇禍的劉姓男子與陳姓男子進行酒測都未有酒精成分，這場車禍直到下午1時44分排除恢復正常，肇事原因仍待進一步調查釐清。

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