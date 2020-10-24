連開11槍攔不下！女拒檢衝撞逃6天落網：以為被通緝…警一查全怒了

記者陳豐德／新北報導

有多項毒品前科的蔡姓女子18日晚間7時許開車載著友人陳男，在新北市五股區拒檢衝撞，新北市保大員警連開11槍，她仍不怕死駕車脫逃，還連續轉換車輛試圖製造追緝斷點，但專案小組連日追緝，23日下午在桃園中路一處社區大樓內逮捕蔡女及陳男，她辯稱是以為被通緝才會逃跑，全案訊後依照毒品、公共危險、妨害公務移送新北地檢署。

▲玩命女以為自己被通緝，於五股拒檢衝撞逃逸被開11槍。（圖／記者陳豐德翻攝）



保大警方當時在台64線五股一匝道實施路檢勤務，蔡女（39歲）載著陳男（32歲）衝撞路檢點，於成泰路三段路口被紅燈車陣擋下後，員警站在車子前方叫駕駛下車，她仍硬踩油門猛衝，員警見狀朝輪胎連開11槍，直到追上後發現車子已經被丟在關渡橋下空地，轎車右側的前後車輪都被子彈射穿。

專案小組發現兩人棄車後連續轉換計程車，輾轉逃逸至淡水區、桃園龜山區、中壢區地點躲藏，企圖規避警方追緝，經鎖定住處，23日下午3時許在中壢區永福路一處社區大樓內逮捕到陳、蔡2嫌歸案，並於現場查毒品海洛因2包、安非他命1包等毒品。

蔡女表示因為先前吸食毒品被警方抓過，以為自己被通緝，當下才會拒檢衝撞逃逸，但警方調查兩人並沒有通緝身分，全案訊後依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險、妨害公務等罪移請新北地檢署偵辦。

▼保大員警對輪胎連開11槍。（圖／翻攝自臉書／地方社團「我是五股人」）

▼警方在橋下找到蔡女駕駛的轎車，輪胎都已經被打破。（圖／記者游宗樺攝）



▼警方查扣的毒品。（圖／記者陳豐德翻攝）



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