影／中壢車站清秀短褲妹乞討...警帶回請吃泡麵　家人5個字曝內情

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢火車站4日晚間驚傳1名年輕女子獨自提著粉紅色行李箱坐在地上，僅穿著短褲、外套，在寒冷夜空中格外引人矚目，網友與路過騎士發現後向警方報案。中壢警方指出，該名女子常常出現在中壢車站附近，員警已帶回派出所安置並通知家人。據指稱，女子經常會拎著行李箱外出，家人都勸不住，4日晚間精神狀況不佳，家人已帶回觀音區住家。

▲桃園市中壢車站有網友4日晚間發現1名身穿短褲、帶著粉紅色行李箱坐在地上年輕女子，通知警方到場協助處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢車站有網友4日晚間發現1名身穿短褲、帶著粉紅色行李箱坐在地上年輕女子，警方帶回派出所提供熱食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有網友在臉書《報廢公社1》PO文指稱，一名年輕長髮女子提著粉紅色行李箱，僅穿著短褲、外套，獨自一人枯坐在站外角落，面前還擺著一個泡麵紙碗，因之前台南才發生女大生擄殺案，網友擔心發生意外，隨即拍下照片報警；還有網友形容，女子神情看似哀傷不發一語，旁邊還有一個粉色行李箱，讓人好奇不已；不少當地人則透露，曾在車站前速食店、超商前看過她在乞討，但頭髮還有挑染，不過白淨清秀，但看起來有些怪異，她在附近乞討有一段時間了…

▲桃園市中壢車站4日晚間1名身穿短褲、帶著粉紅色行李箱坐在地上年輕女子，警方通知家屬到場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，4日晚間10時許，中壢派出所獲報後已到場處理，經查女子24歲，因精神狀況不佳而離家外出未歸，員警詢問後將其帶回派出所安置，提供熱食與茶水果腹，並通知家人與社工到場，最後隨同家人返回觀音住處。

▲桃園市中壢車站4日晚間1名身穿短褲、帶著粉紅色行李箱坐在地上年輕女子，家屬到場後隨即帶回住處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，女子對於為何離家未多作說明，但家屬聲稱「根本管不住」，常常拎著行李就跑出去，家人儘管勸導多次還是無法阻止她離家出走，但她往往出去幾天後會自己回家；警方常常在中壢車站看到她在超商前、舊地下道旁駐足乞討，只是天候變冷，連員警都擔心她是否會著涼感冒，家人也為她傷透腦筋。

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