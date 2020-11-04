　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

外送到摩鐵！他驚覺「顧客是女友」　見陌生男取餐...崩潰拿安全帽狂砸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

外送到摩鐵驚覺顧客竟是女友，令男子崩潰。（示意圖，Pixabay）

▲男子外送到摩鐵樓下，一看顧客「電話號碼」竟跟女友一樣。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

越南一名外送員送餐到摩鐵時，驚覺顧客電話號碼十分熟悉，結果發現竟是女友趁自己工作忙碌，在摩鐵跟別人Happy，瞬間得知被戴綠帽真相讓他相當崩潰。

情侶間偷吃導致另一方「戴綠帽」的事件層出不窮，根據越南媒體《YAN》報導，一名男子大學時期就和女友交往，畢業後有一份安穩的工作，但女友因為經商失敗，背了幾百萬美元的債務，男子於心不忍，決定幫忙一起還債，還私下偷偷去跑外送，希望能賺更多錢減輕女友負擔。

不料，某天男子送餐到摩鐵時，驚覺客戶的電話號碼跟女友一模一樣，結果現身領餐的是一名陌生男人，這才發現自己被女友戴綠帽。無法接受事實的他，當場崩潰拿安全帽狂砸陌生男人，但女友遲遲沒有解釋和交代，留下他一人絕望癱坐路邊。

消息一出，網友紛紛留言安慰，「這受到的傷害該有多大」「都以這樣的方式知道了，幸好發現的的早，趕快忘記那女的吧」「這種場景比電視劇還要戲劇化」「她不值你付出，你會遇到更好的」「至少你不用繼續再為她辛苦外送了」「希望你能遇到更好的人」。


更多鏡週刊報導
新婚夫妻婚紗照網譏「保險套廣告」　堅持不撤照：否則就輸了　
正妹外送員無罩激凸　網暴動超嗨「想叫外送了」！
女老師嫁富二代初戀男友　新婚3月被殺焚屍母泣「女兒剛懷孕」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

外送到摩鐵！他驚覺「顧客是女友」　見陌生男取餐...崩潰拿安全帽狂砸

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

屋主委廁所裝潢竟弄出7cm門縫 怒喊2個月無法用水：師傅很惡劣

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

外送到摩鐵！他驚覺「顧客是女友」　見陌生男取餐...崩潰拿安全帽狂砸

台灣大賽／統一獅G5沒退路　布雷克對決羅傑斯

台南仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖「案情逆轉」

快訊／都被拜登拿走！疑有多起違規　川普要威斯康辛州重新驗票！

媳婦疑欠金錢豹大老1.01億！「台中大地主」公公幫還　害市場遭法拍

快訊／拜登在威斯康辛州贏了！　248比213選舉人票領先川普

私訊女友「在高美濕地輕生」！緊急搜索找到男屍　他卻突然走上岸

拜登贏面越來越大…美股道瓊漲超800點　那指暴漲4.5％

川普崩潰：他們到處找「投給拜登的人」　這對國家真的很不好！

梅根成首位「干涉美內政」英國皇室成員　川普：我不知她這麼討厭

Hello Kitty迷你相印機一手就能拿　隨附超萌收納包還能當零錢包

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

新奇熱門新聞

外送到摩鐵！他驚覺「顧客是女友」秒崩潰

18歲高職生還沒畢業就娶2房　大房無奈媽媽昏倒

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

川普曾上WWE摔角　被賞斷頭台

G奶女星下體全裸　一個手滑看光了

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

瞻仰遺容驚見蛆蟲亂竄　家屬討說法

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

151刀殺華裔母　女精神失常無罪

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

算美國大選　命理師一抽嚇到：都是這張牌

連續做愛730天　AV女優月經來照做！

更多熱門

相關新聞

台南情侶雙亡爆詭殺疑雲！男上午曾跳水輕生不成

台南情侶雙亡爆詭殺疑雲！男上午曾跳水輕生不成

台南仁德情侶命案，吳姓男子11月1日上午疑曾騎女友機車前往四草大橋跳水後，自行游上岸，惟傍晚卻被人發現與女友在租處燒炭身亡，因女友頸部有出血性勒痕，檢警懷疑有加工自殺之嫌，或先勒斃女友再畏罪尋短之可能，惟需待死者解剖相驗報告出來，查明2人死亡時間是否相近等，以進一步釐清確認真正死因。

婚紗照遭譏「保險套廣告」！ 新婚夫妻堅不撤照

婚紗照遭譏「保險套廣告」！ 新婚夫妻堅不撤照

第一次叫外送！大隻外送員萌敲門

第一次叫外送！大隻外送員萌敲門

18歲男載女友　撞上對向左轉計程車昏迷

18歲男載女友　撞上對向左轉計程車昏迷

霍建華揪男教練回新家　一待9hrs

霍建華揪男教練回新家　一待9hrs

關鍵字：

越南摩鐵女友外送鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／拜登在威斯康辛贏了

拜登陣營：我們可拿下門檻270票

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

川普陷絕境：一個州都不能再丟了

即／密西根州逆轉　拜登反超川普

快訊／川普推特發文抱怨：怪怪的！

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

率先發表敗選感言　肯伊威斯特：再戰2024

美30萬張選票「下落不明」？美郵政署：還未抵選務機構

梁靜茹離婚1年愛上「霸氣總裁」路邊激吻

閃電甩大雨貼台加速！最快5:30海警

拜登逆轉密西根！網笑川普「美國丁守中」

女科學家「腹痛就醫成植物人」　提告獲償2198萬

謝佳見找代孕生子！　當街激吻「男友身分」曝光

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面