外送到摩鐵！他驚覺「顧客是女友」　見陌生男取餐...崩潰拿安全帽狂砸

▲男子外送到摩鐵樓下，一看顧客「電話號碼」竟跟女友一樣。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

越南一名外送員送餐到摩鐵時，驚覺顧客電話號碼十分熟悉，結果發現竟是女友趁自己工作忙碌，在摩鐵跟別人Happy，瞬間得知被戴綠帽真相讓他相當崩潰。

情侶間偷吃導致另一方「戴綠帽」的事件層出不窮，根據越南媒體《YAN》報導，一名男子大學時期就和女友交往，畢業後有一份安穩的工作，但女友因為經商失敗，背了幾百萬美元的債務，男子於心不忍，決定幫忙一起還債，還私下偷偷去跑外送，希望能賺更多錢減輕女友負擔。

不料，某天男子送餐到摩鐵時，驚覺客戶的電話號碼跟女友一模一樣，結果現身領餐的是一名陌生男人，這才發現自己被女友戴綠帽。無法接受事實的他，當場崩潰拿安全帽狂砸陌生男人，但女友遲遲沒有解釋和交代，留下他一人絕望癱坐路邊。

消息一出，網友紛紛留言安慰，「這受到的傷害該有多大」「都以這樣的方式知道了，幸好發現的的早，趕快忘記那女的吧」「這種場景比電視劇還要戲劇化」「她不值你付出，你會遇到更好的」「至少你不用繼續再為她辛苦外送了」「希望你能遇到更好的人」。



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