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18歲男載女友「視線死角」撞上對向左轉計程車　一度昏迷不醒姐淚崩

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記者陳豐德／新北報導

新北市五股區疏洪北路與凌雲路一段10月31日晚間10時許發生一起嚴重車禍，一名年僅18歲的陳姓騎士載著女友經過該路口時，與對向準備左轉的計程車發生碰撞，陳男倒地後嚴重昏迷，後座的女友左右腳擦挫傷，警方獲報到場請求救護車支援，將2人送醫急救，陳男一度躺在加護病房內無法製作筆錄。

▲▼▲▼18歲男騎車載女友，撞上左轉計程車一度陷入昏迷。（圖／翻攝自我是五股人）

▲18歲男騎車載女友，撞上左轉計程車一度陷入昏迷。（圖／翻攝自我是五股人）

陳男的胞姊用他的臉書帳號在地方社團發文，表示自己只有弟弟的行車紀錄器的影像，而弟弟目前很嚴重，人還在加護病房內，希望網友可以提供對向的行車紀錄器畫面。

根據行車紀錄影像及路口監視器，當時陳男載著吳姓女友（20歲）從疏洪北路直行，在經過凌雲路口時號誌燈由紅轉綠。他便催了油門打算前行。不料內側車道遊覽車所擋住的視線死角處，突然出現了一輛由王姓運將駕駛的計程車突然左轉，陳男反應不及直接撞上。

▼現場車殼碎片四散。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲男騎車載女友，撞上左轉計程車一度陷入昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方獲報到場後陳男已經失去意識、陷入昏迷，且手腳有多處擦挫傷，初判頭部受到嚴重撞擊，而後座的女友則是左右腳有擦挫傷，送往淡水馬偕醫院急救後，陳男逐漸恢復意識，已從加護病房轉至普通病房內，但至今仍沒辦法清楚回話，經酒測雙方均無飲酒。

警方表示，依照道路交通管理處罰條例規定，「轉彎車不讓直行車先行」，將處新台幣600元以上1800元以下罰鍰，並呼籲行經路口應減速慢行，平安才是回家唯一道路。

家屬也發文強調，如民眾當時有經過是發行場，有拍到計程車的行車影像的話希望民眾可以提供給他們，以證明計程車是搶快左轉。

▼強大撞擊力道讓車廂內的東西噴飛。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼18歲男騎車載女友，撞上左轉計程車一度陷入昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼視線死角讓騎士沒有注意到左轉的車輛。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼▲▼18歲男騎車載女友，撞上左轉計程車一度陷入昏迷。（圖／翻攝自我是五股人）

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